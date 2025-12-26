El Celta abre Balaídos al celtismo en la víspera de Reyes

El Celta celebrará el lunes 5 de enero a las 11.00 horas un entrenamiento a puerta abierta del primer equipo en Balaídos, una cita ya tradicional con la que el club quiere compartir con su afición la magia de la víspera de Reyes y agradecer el apoyo constante del celtismo.

La jornada está pensada para disfrutar en familia, especialmente para los más pequeños, que podrán ver de cerca a sus ídolos en plena sesión de trabajo. La apertura de puertas será a las 10.30 horas y el acceso al estadio se realizará por la Bancada de Tribuna (alta y baja).

Al término del entrenamiento, los jugadores protagonizarán el habitual lanzamiento de balones, además de firmar autógrafos y hacerse fotos con los aficionados que se acerquen al estadio, en una mañana festiva que el club presenta como «un día marcado por la ilusión».