El Rayo visitará Vigo el tercer domingo de enero a las 18:30

El Celta ya tiene fecha para arrancar la segunda vuelta del campeonato de Liga, después de que ayer se hicieran públicos los horarios de la vigésima jornada. Los célticos abrirán la segunda mitad del curso recibiendo al Rayo Vallecano. Será el tercer domingo de enero, día 18, cuando los madrileños jueguen en el coliseo vigués a partir de las 18:30 horas.

Apeado de la Copa del Rey por el Albacete, el Celta abrirá 2026 con un partido de Liga. El Valencia acudirá a Vigo el próximo sábado 3 de enero para disputar la decimoctava jornada de Liga a partir de las 14 horas. Mismo día y hora que en el cierre de 2025 para los célticos en Oviedo.

El equipo de Giráldez pondrá fin a la primera vuelta el lunes 12 de enero en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, a partir de las 21 horas. Será el primer partido de los célticos en el primer día de la semana en lo que va de temporada.

Seis días después, el Celta recibirá en casa al Rayo Vallecano. Será el domingo 18 de enero, desde las 18:30 horas.

Queda pendiente por conocer la fecha y el horario de la vigésimo primera jornada de Liga en la que el Celta visitará a la Real Sociedad. A ese partido se añadirán en enero los dos de la Liga Europa que le esperan a los célticos: el jueves 22 recibirá al Lille (21h) y el día 29 visitará al Estrella Roja (21 horas).