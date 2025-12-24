Las columnas del templo de Giráldez

Un ponteareano, un toledano-madrileño, un vigués, un guineano y un gondomareño. Esta enumeración no es el inicio de ningún chiste sino de cómo combinar a cinco mediocentros durante veintiséis partidos oficiales, que son los que contabiliza el Celta desde que a mediados de agosto inició la actual temporada. Y al entrenador del Celta le han salido nada más y nada menos que nueve parejas distintas de pivotes. Le faltaría una para completar todas las probabilidades.

¿Y cuál ha sido la más utilizada por Claudio Giráldez? La formada por Hugo Sotelo e Ilaix Moriba, aunque Miguel Román va ganando terreno últimamente. Sotelo tuvo un arranque espectacular de temporada pero ha perdido peso en el equipo hasta el punto de que Giráldez dejó de convocarlo en unos cuantos partidos últimamente. Uno de ellos fue el del Bernabéu, donde los célticos lograron el triunfo más llamativo de los nueve que acumulan desde el verano en las tres competiciones.

La apuesta por las rotaciones

El centro del campo del Celta refleja como ninguna otra línea del equipo celeste la apuesta decidida de Giráldez por las rotaciones teniendo en cuenta las características del rival y el nivel de sus jugadores. Moriba es en estos momentos el jugador más utilizado por el preparador porriñés en lo que va de temporada. El guineano alcanza ya las 16 apariciones en un once titular de los 26 partidos disputados. Su enorme despliegue físico y su facilidad para recuperar balones le convierten en un futbolista imprescindible para ganar duelos en el centro del campo céltico.

Le sigue en número de titularidades su compañero Fran Beltrán, pese a partir todos los años como una de las piezas con menos opciones de jugar. El futbolista de Seseña ha salido de cara en 12 encuentros y continúa demostrando una enorme regularidad.

Con un partido menos aparece Sotelo, quien estaba llamado a convertirse en pieza fundamental del Celta después de un brillante comienzo de curso. La cuarta posición es para un sorprendente Miguel Román, que el verano pasado dio el salto desde el filial sin levantar mucha expectación pero se ha convertido en uno de los más habituales en los planes de Giráldez. Ya acumula siete titularidades.

Cierra esta relación de mediocentros un Damián Rodríguez que apuntaba a lo más alto desde su estreno en Primera División en Sevilla de la mano de Giráldez pero ha desaparecidos de las alineaciones del porriñés hasta el punto de no sumar minutos desde que fue sustituido en el descanso ante el Ludogorets. Con apenas cinco titularidades, el joven ponteareano es uno de los candidatos a marcharse cedido en este mercado de invierno para que el club pueda disponer de fichas para incorporar algún refuerzo.

El templo de distintas columnas

El templo de Giráldez se levanta sobre columnas de distinto estilo. Al porriñés le gusta mezclarlos y entre el jónico, el dórico, el corintio y el compuesto intenta levantar un edificio sólido, que ya ocupa el séptimo puesto en la tabla de Primera División y mantiene opciones de continuar en la competición europea. De momento, solo ha sufrido daños ya irreparables en la nueva edición de la Copa de Rey. Pero eso se puede considerar un accidente.

Las nueve combinaciones

Y para sustentar esta construcción, Giráldez ha manejado hasta nueve parejas de pivotes. Solo le falta experimentar con la formada por Damián y Sotelo, dos jugadores que si jugaron juntos en el filial pero a los que apenas se les ha visto al mismo tiempo en el primer equipo. A las siete ocasiones que Sotelo y Moriba fueron titulares en el mediocentro céltico, le siguen las seis de la pareja Beltrán-Moriba. Ya más alejadas estas las de Beltrán-Miguel Román y Damián-Moriba. Con dos apariciones se encuentran los dúos Sotelo-RománBeltrán-Sotelo. Solo en una ocasión se ha decantado Giráldez por las parejas Beltrán-Damián, Damián-Román y Moriba-Román.

El salto de Miguel Román

Llama la atención el salto de Miguel Román. El gondomareño partía este año como el quinto mediocentro del Celta y ahora es uno de los preferidos de Giráldez, hasta el punto de que le ha concedido cuatro titularidades seguidas en los partidos de Liga ante el Espanyol, el Real Madrid, el Athletic Club y el Oviedo, en los que el Celta ha sumado siete puntos y un solo gol en contra. Este último dato es importante porque demuestra que Román no solo es el mediocentro que tiene más gol del Celta (único de los cinco pivotes que ha marcado en la Liga) sino que también ha mejorado en labores de contención, una faceta muy valorada por los entrenadores.

Y sobre las piernas de Damián, Beltrán, Sotelo, Moriba y Román, Giráldez edifica un proyecto cada vez más sólido para el que de momento no ha requerido refuerzos del filial, donde despuntan jóvenes jugadores como Burcio, Dela o Antañón.