El Austin FC se une al interés por Allende

REDACCIÓN

Vigo

Tadeo Allende continúa pendiente de su futuro al finalizar su cesión en el Inter de Miami, mientras en el Celta esperan una oferta para traspasar al atacante argentino. El equipo de la Florida quiere seguir contando con Allende, que también interesa a River Plate. A la lista de pretendientes de ha sumado el Austin FC, de la liga estadounidense.

