La quinta portería menos vulnerable

El Celta se ha marchado de vacaciones navideñas con muy buenas sensaciones en la Liga, aunque regulares en la competición europea y malas en la Copa. Y parte de ese mérito en el campeonato regular recae en Ionut Andrei Radu (Bucarest, 1997). El guardameta rumano se ha convertido en una pieza imprescindible y fundamental para que el equipo de Claudio Giráldez despida el año 2025 en la séptima plaza del torneo regular y como quinto con menos goles encajados en las diecisiete primeras jornadas. Radu, que lo ha jugado todo en la Liga, solo ha encajado 19 goles, lo que sitúa a la portería céltica por delante de la del líder, el Barcelona, con un tanto más en contra. Hay que remontarse una década atrás para encontrar tan buenos números en goles recibidos. Además, Radu encadena tres jornadas sin encajar goles (Real Madrid, Athletic Club y Oviedo) y se sitúa a un paso de registros que en el Celta no se conocían desde el arranque del siglo XXI. Poco más se puede pedir de un guardameta que generó sospechas y dudas entre la afición al llegar a Vigo procedente del Venecia y que las despejó con muy buenas actuaciones, a las que añade un gran carisma que le convierten ahora mismo en uno de los favoritos del celtismo.

En el club estaban convencidos del acierto del fichaje de Radu como sustituto de Guaita, incluso cuando unos errores del rumano en la pretemporada reavivaron el debate sobre si el club debería buscar en el mercado un segundo portero. Con el arranque de la temporada se olvidaron las dudas sobre la portería. De ello se encargó un guardameta que daba seguridad al equipo y que no protagonizaba errores graves. Al equipo de Giráldez le costaba no encajar goles pero Radu iba asentándose en el puesto más complicado del fútbol.

Tardó el balcánico 13 jornadas en conseguir su primera portería a cero. Fue en Mendizorrotza, de donde el Celta se llevó la victoria. Estuvo a punto de repetir el éxito en la siguiente jornada, pero un error suyo permitió que Kike García anotase el gol del triunfo del Espanyol en el minuto 86. Una semana después llegó la visita al temible Bernabéu. El portero del Celta salió vivo del coliseo madrileño, como también ocurrió siete días después en la visita a Balaídos del Athletic Club. Ahí, Radu incluso tuvo que detenerle un penalti a Nico Williams (el segundo tras el que le interceptó a Mir, del Elche) para sumar 184 minutos de imbatibilidad, que extendió hasta los 274 minutos tras su paso por el Carlos Tartiere de Oviedo.

De esta forma, el portero céltico se sitúa a un partido de igualar las cuatro porterías a cero que Óscar Cavallero logró en dos ocasiones con el Celta, según los datos de ‘Afouteza e Corazón’, en las temporadas 2001-02 y 2003-04. El guardameta argentino mejoró esos registros en el curso intermedio (2002-03) al encadenar cinco partidos de Liga sin recibir un gol en contra. El próximo 3 de enero en Balaídos ante el Valencia, el cancerbero balcánico tendrá la oportunidad de elevar su imbatibilidad hasta los 364 minutos. El récord histórico del club sin encajar goles se remonta a la temporada 1980-81, con Pavic al frente del equipo que entonces competía en Segunda División B y que sumó 8 jornadas consecutivas imbatido.

Los registros de Radu son de los mejores en los últimos tiempos. Para encontrar 19 goles encajados en las 17 primeras jornadas de Liga hay que remontarse a la temporada 2014-15. Entonces, el equipo celeste alcanzaba los 20 puntos (por 23 ahora) para contabilizar 17 goles a favor y 19 en contra, por los 20 a favor y 19 en contra con que se han marchado de vacaciones los de Giráldez. Y en medio de esos excelentes números se erige la figura de Radu, que ha devuelto la confianza a la portería del Celta, la quinta menos vulnerable de la Liga tras las de Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Espanyol.

Enero, mes para decidir el futuro de 7 célticos

Iago Aspas, Fran Beltrán, Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Mihailo Ristic, Franco Cervi y Joseph Aidoo son los siete futbolistas del Celta que a partir del 1 de enero ya pueden negociar con otros clubes, al finalizar su vinculación con la entidad gallega el próximo 30 de junio.

De todos esos jugadores, Aspas es el único que decidirá si continúa una temporada más en el equipo. El mexicano Marco Garcés, director deportivo del Celta, ya ha dejado claro que la dirección respetará la decisión que tome el capitán celeste, quien el pasado sábado dejó claro que se siente «cómodo».

«La verdad es que no hemos hablado. Siempre dije que iríamos hablando y viendo a lo largo de la temporada. Ahora me estoy encontrando bastante cómodo. Creo que me viene mal esta semana de parón, porque me estaba encontrando muy bien físicamente, pero servirá para refrescarse, para pasarlo bien con la familia y volver con más fuerza a finales de diciembre porque esto no para», respondió al ser preguntado por su futuro.