Días felices para el Celta Fortuna

Cuando a Fredi Álvarez (Moaña, 1976) le ofrecieron dirigir al Celta Fortuna en marzo de 2024 la sombra de Claudio Giráldez planeaba por un banquillo desde el que el técnico porriñés había logrado cotas nunca antes alcanzadas por el filial céltico. El reto de que no decayera el nivel de la joven plantilla celeste no parecía sencillo, teniendo en cuenta además que el equipo celeste se había marchado a disfrutar de las vacaciones navideñas de 2023 como líder solitario de la Primera RFEF. Pues bien, dos años después de aquella gesta, el Fortuna vuelve a moverse en las alturas de la tercera categoría del fútbol español. Y esta vez, incluso con más méritos que entonces, pues su plantilla es más joven, tiene que prescindir de piezas importantes que se van con el primer equipo y muchos de sus resultados demuestran un elevado grado de competitividad.

Solamente un histórico como el Tenerife, recién descendido de Segunda División, protagoniza una mejor temporada que el Celta Fortuna, que suma más puntos que otros equipos que el curso pasado también competían en la división de plata, como el Racing de Ferrol. Los 33 puntos de los vigueses le igualan al primer clasificado del otro grupo de la Primera RFEF, el Atlético Madrileño.

Llegar a codearse con los mejores no le ha resultado fácil al equipo de Fredi Àlvarez, que ha tenido que superar pruebas tan difícil como la de ganar al Talavera en Barreiro después de un 0-3 en contra, superar al Athletic Club en Lezama tras jugar con uno menos 80 minutos o superar al Real Madrid Castilla, con una de las mejores canteras del mundo. Ante el filial merengue, Fredi no pudo contar con Hugo González, máximo goleador del equipo con 7 tantos porque había viajado a Oviedo con el Celta, ni con Antañón, citado por la selección española sub-19.

El equipo celeste, en el que los más veteranos son Coke Carrillo y Joel López con 23 años, está preparado para superar todos los inconvenientes que se le presenten en la temporada. Su fortaleza radica en el grupo y en un sistema de juego que todos dominan porque es el que se ha impuesto en todas las categorías del club. Después, Fredi sabe sacarle partido al talento de jugadores como Óscar Marcos, Ángel Arcos, Hugo Burcio, Joel López, Pablo Meixús, Pablo Gavián, Anxo Rodríguez, Andrés Antañón, Dela, Hugo González, Jaime Vázquez o Bernard Somuah.

Este último fue el autor del triunfo ante el Castilla tras una gran asistencia desde la izquierda de un Joel López que se ha recuperado de su grave lesión. El delantero ghanés, de 19 años, llegó a Vigo cedido por el Asante Kotoko. En sus primeros seis meses en el Fortuna apenas jugó, pasó al juvenil y ahí destacó como goleador (8 tantos en 11 partidos). El Celta le amplió la cesión para que volviese a jugar en Primera Federación. El delantero africano ya suma 4 goles, los mismos que Óscar Marcos, que se estrenó como goleador en el primer equipo.

Con Fredi Álvarez, el Fortuna camina con un paso más firme que en la etapa de Giráldez. Ahora también disfruta de días felices.