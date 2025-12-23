El Celta, undécimo en ingresos por derechos audiovisuales

El Real Madrid, con 157,92 millones de euros, y el Barcelona con 156,45, encabezan la tabla del reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2024-2025, según los datos facilitados ayer por LaLiga. El Celta ocupa la undécima plaza, con 47 millones de euros.

El Atlético de Madrid, con 108,17 millones, figura en tercer lugar, seguido del Athletic Club con 72,26, la Real Sociedad con 67,80, el Betis con 64,67 y el Sevilla con 63,95, según los importes resultantes del reparto tras los ajustes por acuerdo asambleario del Plan Impulso CVC, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 5/2015 para la comercialización de los derechos.

Los valores facilitados por LaLiga corresponden a los ingresos y obligaciones de los clubes de Primera División, comparando el reparto sin ajustes frente al reparto tras ajustes (Plan Impulso - CVC). En el primero, al Celta le corresponden los 47 millones de euros citados anteriormente, cifra que se ve reducida hasta los 45,77 millones de euros (1,23 millones) tras el acuerdo asambleario sobre este plan.