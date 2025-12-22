La defensa apuntala la idea de Giráldez

Un equipo campeón se construye desde la defensa y esa es la línea que más ha mejorado el Celta en los últimos tiempos, hasta el punto de recibir un gol en contra en las cinco últimas jornadas de Liga, un dato que se refleja en la buena clasificación del conjunto celeste: finalizará la jornada decimoséptima con 23 puntos, dos más que hace un año a estas alturas de la competición, en la que en mayo pasado logró concluir en la séptima posición y ganarse una plaza europea casi una década después.

En su constante rotación de piezas en el once inicial, Giráldez ha encontrado un trío de centrales más o menos estable. Es el que habitualmente elige para competir en las citas que considera más importantes. Starfelt y Marcos Alonso son fijos y a ellos se suma casi siempre el canterano Javi Rodríguez. Más imprevisibles son los titulares en los dos carriles, aunque Mingueza y Carreira aparecen como los más asiduos en las preferencias del técnico porriñés.

Al buen rendimiento de estas piezas se une la buena organización que en tareas de contención ha establecido Giráldez para que su equipo juegue con mayor consistencia. De hecho, los números así lo corroboran. Hace un año, el balance de goles en contra del Celta era de 28, frente a los 19 que lleva acumulados este curso. Estos números demuestran la mejor disposición táctica que el equipo celeste ha conseguido en torno a Andrei Radu, que el sábado en el Carlos Tartiere celebró su cuarta portería a cero en la Liga española. El guardameta rumano acumula más de tres partidos de imbatibilidad en el torneo regular. El último tanto se lo marcó Kike García, del Espanyol, tras un cabezazo a falta de unos minutos para cumplirse el tiempo reglamentario.

Desde ese día, Radu suma 274 minutos sin encajar un gol, pues salió impoluto de la visita al Bernabéu, también ante el Athletic Club en Balaídos y hace dos días en el Carlos Tartiere.

La pasada temporada, la fragilidad defensiva mostrada por los célticos se tradujo en unos números preocupantes, pues en las 17 primeras jornadas alcanzó los 28 goles en contra, lo que le acercaba a una media de casi dos tantos en contra por encuentro. Una sangría que obligada a los de Giráldez a buscar marcadores abultados para no verse desprovisto de los puntos en juego. Así, los célticos habían conseguido 27 goles a favor al llegar al parón navideño, una cifra que supera en siete tantos a la establecida en este curso en la misma jornada.

Aunque en ambas situaciones el Celta aparece como un equipo equilibrado, su regularidad se sustenta en una defensa más consistente, que le permite conceder menos ocasiones a sus rivales, como ocurrió ante el Real Madrid, que se llevó una dolorosa derrota frente a los célticos pese a disponer de rematadores de primer nivel mundial como Mbappé, Vinícius y Rodrygo. Y desde esa consistencia defensiva, el equipo de Giráldez despide el año en una cómodo posición en la Liga.

Los célticos descansarán hasta el día 29

Giráldez coincidía con sus jugadores tras el partido del sábado en Oviedo en señalar la necesidad de disfrutar de unas merecidas vacaciones navideñas después de afrontar un exigente calendario que llevó al Celta a disputar nueve partidos en el último mes de un curso en el que ha afrontado tres competiciones por primera vez desde el curso 2016-17. Tras sumar el sábado un empate en Oviedo, la plantilla inició las vacaciones navideñas y no regresará a los entrenamientos hasta el 29 de diciembre. El último lunes de 2025, los jugadores que dirige Claudio Giráldez comenzarán a preparar la decimoctava jornada de Liga, en la que le espera la visita a Balaídos del Valencia. El partido se disputará el sábado 3 de enero desde las 14 horas, repitiendo así el mismo horario que el sábado en el Carlos Tartiere.Hace un año, los célticos reanudaron la actividad en enero con la Copa. La víspera de Reyes visitaron el Sardinero para medirse al Racing de Santander. En esta ocasión, el Celta afrontará un mes de enero menos cargado de partidos después de caer eliminado por el Albacete en el torneo copero. A finales del primer mes de 2026, el equipo de Giráldez luchará ante el Lille y el Estrella Roja para meterse en la siguiente fase de la Liga Europa, además de intentar mantenerse en la parte alta de la Liga.