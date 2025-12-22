El Celta despide el año como líder

No falló el Celta en el último partido de año. Los célticos recibían la visita de un Arosa que quería abrir brecha con la zona de descenso. Las cosas le rodaron bien a los celestes, que abría el marcador al minuto de juego. Con el partido controlado, el Celta seguía buscando un segundo tanto que encarrilara el partido, y llegó cerca de la media hora de juego.

Al comienzo de la segunda mitad, el partido quedó visto para sentencia con el tercer gol del conjunto local, que dejó que pasaran los minutos, certificando su victoria con un nuevo tanto cerca del final.