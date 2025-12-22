Carpetazo a un año de mieles

El Celta cierra un buen año, inolvidable por su reencuentro con las competiciones europeas después de una casi década de ausencia. Es verdad que la derrota en la Copa del Rey dejó un poso amargo, al igual que las dos derrotas consecutivas en la Liga Europa que complican su clasificación para la siguiente ronda. Pero hace quince días el celtismo celebraba un triunfo histórico en el Bernabéu y las tres victorias consecutivas en la Liga venían a confirmar las excelentes prestaciones del equipo de Claudio Giráldez en este 2025. Las 19 victorias sitúan a este equipo a la altura del de 2017, que también alcanzó los mismos triunfos después de disputar las semifinales de la Copa del Rey y de la Liga Europa.

El entrenador de O Porriño y sus jugadores coincidían tras el empate sin goles ante el Oviedo en subrayar el positivo balance de un año natural que arrancó la víspera de Reyes en Santander, continúo en mayo con el triunfo en Getafe que dio la plaza para un torneo continental y se cerró con las claras y brillantes victorias en Zagreb, en el Bernabéu y ante el Athletic Club.

Diecinueve victorias

Los célticos afrontaron en 2025 un total de 48 partidos, entre la Liga, la Copa del Rey y la Liga Europa, con un balance muy positivo para el equipo que dirige Claudio Giráldez: 19 victorias, 14 empates y 15 derrotas, lo que supone que en el 69 por ciento de sus actuaciones el conjunto vigués obtuvo al menos un empate.

Uno de los pocos motivos de insatisfacción en este año han sido los resultados del Celta en Balaídos, donde acumuló hasta nueve partidos sin ganar, desde que en mayo superó al Sevilla (3-2) hasta la victoria de hace una semana ante el Athletic Club (2-0).

Este año a punto de expirar también será recordado entre el celtismo por el de los empates a un gol. Hasta 11 ha cosechado el Celta de los 14 partidos que terminaron en tablas desde el pasado mes de enero. De las 15 derrotas, casi la mitad se produjeron en Balaídos (7), lo que supone una insatisfacción añadida para una afición que ha rozado muchas veces el lleno en el coliseo vigués, donde destaca el ambiente festivo que se origina en cada partido.

Aunque donde más ha sobresalido el Celta este año natural ha sido como visitante. De las 19 victorias, 11 han llegado en campo rival, como la primera del año en Santander, para continuar por las de Valladolid, Mallorca, Real Sociedad, Getafe, Osasuna, Puerto de Vega, Levante, Zagreb, Alavés y Real Madrid.

Los 19 triunfos célticos en 2025 sitúan al equipo de Giráldez a la altura del último de Berizzo y el primero de Unzué, en el que se igualaron esas cifras con las que ahora el Celta cierra un año de mieles.

Los célticos, undécimos como locales en los tres últimos cursos

Al Celta no se le dan demasiado bien últimamente los partidos en Balaídos, donde registra un balance de 68 puntos en los 47 compromisos que acumula en casa en las tres últimas temporadas. Ese flojo balance lleva a los célticos a situarse en la undécima posición de los equipos de Primera División que mejor aprovechan jugar ante su afición. Al equipo vigués le corresponde en este caso una media de 1,47 puntos por cada partido que ha afrontado en su estadio.Esta clasificación la encabeza el Atlético de Madrid, con 120 puntos obtenidos en 47 apariciones en el Metropolitano. Su eterno rival, el Real Madrid, supera a los rojblancos, sin embargo, en la media de puntos conseguidos ante sus seguidores. Los merengues suman 118 puntos en 45 partidos en casa, con una media de 2,62 puntos por cada uno de esos compromisos disputados en el Santiago Bernabéu. La tercera plaza es para un Barcelona que ha alternado en estos últimos años sus partidos como local en el estadio Olímpico de Montjuïc y en un Nou Camp en obras de reconstrucción. Los azulgrana han sumado 116 puntos como locales en 47 actuaciones.San Mamés aparece como el cuarto estadio de la Liga donde más veces se ha visto ganar al equipo local en los tres últimos años, con una media de 2,06 puntos en las 47 apariciones que ha tenido allí el Athletic Club.Villarreal, Betis, Girona, Valencia, Osasuna y Alavés mejoran la media del Celta en sus respectivos estadios. Real Sociedad, Mallorca, Getafe o Sevilla se sitúan por detrás del equipo de Claudio Giráldez.