Un punto como cierre de un gran año

Acabar un gran año de la mejor manera posible era el objetivo del Celta en su visita a Oviedo después de su dolorosa eliminatoria de la Copa del Rey y sus tropiezos en Europa. Objetivo cumplido en el Carlos Tartiere tras alcanzar un empate sin goles ante un rival que dominó y generó más juego ofensivo que el conjunto céltico, que acusó la baja por lesión de Borja Iglesias, el delantero que ha venido arreglando con goles actuaciones poco brillantes de los de Giráldez en las últimas semanas.

La Liga ha sido en este tramo final de 2025 la competición más favorable para los de Giráldez, que ayer sufrieron más de lo esperado y tuvieron que emplearse a fondo para sellar su portería ante un rival que acumula tres meses sin ganar y dos sin marcar un gol en el torneo liguero.

El Tartiere aparecía en el horizonte céltico como un estadio propicio para encadenar la quinta victoria consecutiva a domicilio, teniendo en cuenta que el Oviedo no conoce la victoria en casa desde finales de agosto y el club ha cambiado de entrenador por tercera vez, dándole ahora una oportunidad al uruguayo Guillermo Almada. Pero los célticos han llegado a los últimos días del año con mucha fatiga física y mental. Demasiado trajín les han supuesto las tres competiciones a una plantilla plagada de jóvenes canteranos con escaso recorrido en la élite.

El punto sumado ayer en tierras asturianas (0-0) supone más en lo anímico que en lo numérico para un equipo que se presentaba con dudas tras despedirse del torneo copero ante el Albacete, de Segunda División, y complicarse su clasificación para la siguiente ronda de la Liga Europa después de caer ante el Ludogorets y el Bolonia. Además, el empate logrado ayer adquiere mayor importancia, si cabe, teniendo en cuenta que el Oviedo dominó más y generó más fútbol ofensivo, aunque sin poner en apuros a Radu, que encadena su tercera portería a cero en el campeonato liguero. Con 23 puntos en 17 jornadas, el balance liguero es muy positivo para el Celta antes de iniciar las vacaciones navideñas de un año que será recordado por una nueva participación en Europa.

De los que jugaron de inicio en Albacete, Giráldez solo repitió con Javi Rueda. Un once de refresco para aprovechar la debilidad de un Oviedo que comenzó el partido temeroso de verse superado por el rival en las primeras ocasiones que generasen. Y la tuvo en sus botas Javi Rueda tras una aparición de Bryan Zaragoza por la izquierda. El andaluz desbordó al lateral y centró al área, donde apareció el carrilero malagueño que mandó el balón a las nubes cuando tenía toda la portería para abrir el marcador.

Ahí se acabaron las acciones ofensivas del Celta en la primera mitad porque el Oviedo se adueñó del balón ante un rival que se sintió muy incómodo e impreciso ante el marcaje a pares que ordenó Almada, un técnico recién llegado del Valladolid, donde se cuestionaba su trabajo con el recién descendido a Segunda División.

Sin poder encadenar más de tres pases, el Celta fue retrasando su línea defensiva y permitió que el Oviedo abusase de los centros laterales. Ahí, los de Giráldez encontraron la solución en la seguridad y autoridad de Starfelt. El sueco se hartó de despejar balones con la cabeza ante un Radu que solo tuvo que intervenir al filo del descanso en un disparo flojo de Ilyas Chaira.

La primera parte se cerraba con un juego impropio de la máxima categoría. Pero ni Oviedo ni Celta llegaban a la cita en las mejores condiciones para ofrecer un buen espectáculo.

La segunda mitad también arrancó con una ocasión del Celta. Bryan Zaragoza apareció de nuevo en el área para asistir a Jutglà. El catalán se encontró con el balón en el área pequeña sin tiempo para rematar como le llegaba. El portero se le echó encima cuando intentó golpear. El exdelantero del Brujas no acaba de mostrar lo que se esperaba de él en Vigo.

Cabezazo de Marcos

A continuación, Marcos Alonso rozó el gol tras cabecear un buen saque de esquina de Miguel Román. El gondomareño, por su parte, es ahora mismo el centrocampista más destacado del Celta y Giráldez se lo reconoce con titularidades y muchos minutos en las dos posiciones del doble pivote.

Tras un remate flojo de Ilyas que interceptó sin problemas Radu, Bryan Zaragoza protagonizó el remate más peligroso del Celta en todo el partido. Su lanzamiento desde la frontal obligó a Escandell a despejar a córner.

Aparecía más el equipo vigués en ataque, pero la iniciativa la seguía llevando un Oviedo sin pegada. Sus acciones no encontraban remates francos y Radu vivía una jornada de tensión sin agobios.

Superada la hora de juego, llegó la irrupción en le campo de dos futbolistas inigualables: el oviedista Cazorla y el céltico Aspas aparecieron en el partido para darle más calidad al juego e intentar que sus equipos desequilibrasen el marcador. El Celta generó cierto peligro con el moañés, pero no fue suficiente para inquietar a una defensa gobernada por el excéltico David Costas. El de Chapela protagonizó un intenso duelo con Bryan Zaragoza, que ayer generó más peligro que un Williot Swedberg un tanto perdido por la banda derecha, por cuyo carril apenas apareció un Rueda que arrancó el partido con excesivas revoluciones y se fue apagando hasta desaparecer del juego ofensivo céltico.

La incomodidad que mostraba el equipo de Giráldez ante un rival que le exigía mayor claridad de ideas y mejor toque de balón le alejaba de su quinta victoria consecutiva a domicilio en la Liga pero le permitía, al menos, asegurarse un punto que le ayuda a seguir sumando en la clasificación y mantenerse en la zona alta de la tabla, con 23 puntos cuando restan dos partidos para cerrar la primera vuelta. El balance es incluso mejor que el del curso pasado, en el que el Celta selló su participación en Europa, de la que ahora disfruta en un año inolvidable. Ayer, ni las fuerzas ni las ideas daban para mucho más que un empate, y eso es lo que consiguió en Oviedo.