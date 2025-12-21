«Obligamos al Celta a equivocarse»
«Estoy satisfecho», dijo el uruguayo tras su debut
efe
Oviedo
Guillermo Almada, nuevo entrenador del Oviedo, aseguró tras el 0-0 ante el Celta que «el equipo mostró una cara diferente a la que se estaba viendo».
«Estoy satisfecho, pero no contento, porque lo único que nos puede dejar contentos es ganar. Me voy conforme porque presionamos alto, robamos mucho y obligamos a un buen equipo como el Celta a equivocarse», explicó el preparador carbayón.
Preguntado por Bailly, Sibo y Brekalo, tres de las cuatro novedades ayer, Almada dijo que le gustan «las características de los tres y por eso entraron, hicieron un buen partido. Seguramente vamos a buscar algún jugador de ataque en el mercado de enero, aunque también está en nuestra tarea elevar el volumen futbolístico».
