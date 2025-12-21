Importante despliegue del celtismo en Oviedo
El Celta estuvo arropado en el Tartiere por 800 seguidores que no pudieron festejar otra victoria
REDACCIÓN
El celtismo cumplió ayer con el ritual de apoyar a su equipo en los partidos a domicilio. Al Carlos Tartiere acudieron unos ochocientos seguidores del Celta, que no pudieron disfrutar del quinto triunfo consecutivo en Liga lejos de Balaídos tras los éxitos alcanzados ante Osasuna, Levante, Alavés y Real Madrid.
Desde primeras horas de la mañana, la capital ovetense acogió a los aficionados del Celta que se animaron a realizar el desplazamiento más corto de la temporada. Entre los asistentes se encontraban tres jóvenes que llegaron a Oviedo en bicicleta después de recorrer los 1.600 kilómetros que separan la urbe asturiana de la ciudad neerlandesa de Eindhoven. Ahora llegan dos semanas sin fútbol para celebrar la Navidad.
