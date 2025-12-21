Importante despliegue del celtismo en Oviedo

El celtismo cumplió ayer con el ritual de apoyar a su equipo en los partidos a domicilio. Al Carlos Tartiere acudieron unos ochocientos seguidores del Celta, que no pudieron disfrutar del quinto triunfo consecutivo en Liga lejos de Balaídos tras los éxitos alcanzados ante Osasuna, Levante, Alavés y Real Madrid.

Desde primeras horas de la mañana, la capital ovetense acogió a los aficionados del Celta que se animaron a realizar el desplazamiento más corto de la temporada. Entre los asistentes se encontraban tres jóvenes que llegaron a Oviedo en bicicleta después de recorrer los 1.600 kilómetros que separan la urbe asturiana de la ciudad neerlandesa de Eindhoven. Ahora llegan dos semanas sin fútbol para celebrar la Navidad.