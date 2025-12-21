Hugo Álvarez: «Intentaremos que 2026 sea un año igual o mejor que este»

Un valioso punto el conseguido ayer por el Celta en Oviedo, según apuntó Hugo Álvarez, que se muestra ambicioso ante el próximo año y espera que el Celta mejore los resultados de 2025, en el que el equipo se clasificó para un torneo europeo.

«Sabíamos que veníamos a un campo complicado, que iba a ser difícil ganar. Ellos no reciben muchos goles en casa. Conseguimos un punto, que siempre es bonito sumar fuera de casa, y con ganas de más. Siempre está bien conseguir puntos fuera de casa y este año toca sumar mucho», dijo el canterano del Celta, que jugó los minutos finales por Jutglà.

Hugo Álvarez pone en valor el gran año del Celta y se muestra ambicioso: «Estoy muy orgulloso del equipo. Hicimos un año histórico. Para nosotros, disputar competición europea era un sueño e intentaremos que el 2026 sea un año mejor o igual que este. Intentaremos seguir así y afianzarnos en casa», subrayó.

Agradeció el futbolista ourensano el apoyo del celtismo en el Carlos Tartiere: «Era espectacular verlos, son un jugador más. Estamos muy agradecidos a ellos, que siempre nos apoyan. Hoy fue una gran demostración de cómo nos arropan en los partidos fuera de casa», añadió Hugo Álvarez-