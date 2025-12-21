Claudio: «El partido no pasará a la historia del fútbol»

Claudio Giráldez reconoció que el Celta no necesitó realizar ayer un buen partido para sumar un punto en Oviedo. Achaca al cansancio acumulado en un intenso último mes de competición la pobre imagen ofrecida ayer por su equipo ante un rival que ya ha despedido a dos entrenadores porque no levanta el vuelo en su regreso a Primera División.

«Nos han faltado muchísimas cosas. Llegamos muy justos a este momento de la temporada, han sido nueve partidos en 28 días muy intensos», apuntó Giráldez antes de centrarse en el partido del Carlos Tartiere, sin apenas fútbol ofensivo pero con un buen ejercicio defensivo: «No ha pasado lo que nosotros queríamos. Hemos estado muy mal en lo técnico y hemos regalado balones cuando teníamos tiempo. Es verdad que hemos defendido de manera solvente, demasiado tiempo en bloque bajo para lo que nos gustaría. Llevamos un gol encajado en los últimos cinco partidos de liga y ha sido en el minuto 93 en un balón parado. El equipo está cómodo en situaciones defensivas que antes no estábamos», apuntó el porriñés, quien agradece el paréntesis navideño en la competición: «Todo el mundo necesita las vacaciones, los chicos merecen descansar. Sacamos un punto en un día que no hemos estado bien. El partido no pasará a la historia del fútbol, fue de disputa y con pocas ocasiones de gol».

Giráldez destacó el comportamiento de dos veteranos como Iago Aspas y Marcos Alonso. El primero dejó detalles de su calidad en la última media hora de partido que disputó y el madrileño hizo un buen trabajo defensivo y protagonizó una peligrosa ocasión de gol tras un saque de esquina. «Ojalá se quede toda mi andadura en este club», apuntó el técnico del Celta sobre Aspas. «Es un privilegio tenerlo en el día a día, una persona excepcional. Me ha ayudado mucho en lo personal y en el vestuario. En el campo solo hay que ver cómo está. No es casualidad que en este momento de la temporada tanto Iago como Marcos estén dando un nivel muy alto. Están mucho más acostumbrados que otros a tener partidos cada tres días. Les requiere mucha menos energía en la cabeza competir los partidos porque lo tienen muy interiorizado. Ojalá vuelvan de Navidad con ese mismo nivel. Tanto uno como el otro se han ganado el privilegio de decidir sobre su futuro». indicó el técnico.

«Hemos tenido que sufrir en muchos momentos y lo hemos hecho bien, sin conceder demasiadas ocasiones de gol. Evidentemente, no ha sido lo que queríamos fuese el partido. No hemos tenido control. Tenemos que dar mucho más», concluyó Giráldez tras encadenar la tercera jornada de Liga sin perder.