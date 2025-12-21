Al Celta no le daba para más

Los partidos hay que ponerlos en su contexto. No ganar a este Oviedo hace un mes habría sido un pecado; no hacerlo dentro de un mes puede que también lo sea. Hoy poco más se podía esperar del Celta, exprimido en las últimas semanas por el calendario, por la gripe, por las lesiones, los golpes y el exceso de minutos en días como el de Albacete. Claudio rota, pero al final se ve obligado a abusar de un grupo muy concreto de jugadores si no quiere que el nivel medio se desplome y ahí nace un nuevo problema para él. A unos jugadores le faltaba la energía; a otros les faltaba todo lo demás: la inspiración, el ánimo, el atrevimiento, la calidad. En ese contexto complejo el Celta se dejó ir, resistió el empuje de un rival que solo puede ofrecer voluntad y esperó a que en una de esas contadas llegadas al área rival encontrase el premio gordo.

centros vienen y van. Pocas veces un plan rival estaba tan anunciado. El Oviedo se ha puesto en manos de un integrista del centro lateral. Almada lleva toda la vida jugando a eso y en cuanto pisó el Tartiere colocó a Fede Viñas en el corazón del área y puso a sus jugadores a pegar centros. Contra el Celta no es mala idea porque es uno de sus terrores favoritos. Claudio se guardó a Starfelt y a Marcos Alonso para el partido de ayer convencido de que eran de los pocos «titulares» que más justificada tenían su presencia en Oviedo. Y la actuación de ambos (sobre todo del sueco) justificó la decisión. Ellos y Radu (otra vez eficiente en el escaso trabajo) dominaron la escena y se hicieron con el partido. Anularon a Viñas y también a Rondón cuando Almada planteó el órdago de jugar con sus dos tanques en el área. La pareja de centrales (a quienes complementó Manu Fernández y en el tramo final Javi Rodríguez) brilló en medio de la mediocridad general. Ni un titubeo, ni un despiste en la marca, ni un mal despeje. Una traición histórica al Celta.

la nada con el balón. El problema del Celta sucedió cada vez que tuvo que armar una posesión. Ni ganas, ni ideas, ni inspiración, ni plan, ni calidad. Apretó el Oviedo (no tiene otra cosa con la que competir en Primera) y el Celta fue entregándole con generosidad la posesión. Sin ciertos jugadores desaparece cualquier voluntad de ser verticales y el abuso del pase de seguridad atrofia al equipo hasta el punto de que en muchas ocasiones acaban en un pase a Radu jugadas que segundos antes parecían prometedoras. Influyen el cansancio y la falta de jugadores afilados. Con el equipo en manos de Beltrán y de Miguel Román (más discreto que en los últimos partidos), con los carriles retraídos (Rueda empezó dinámico pero acabó muerto y Carreira sufría un dos para uno en muchos momentos que le obligaba a ser prudente) y la nada en ataque...el Celta decidió dejar pasar el partido y esperar un guiño del destino.

Jutgla. Es uno de los futbolistas que más necesita las vacaciones. No por una cuestión de cansancio (no es de los futbolistas exprimidos en el último mes) sino de bloqueo. Se le ve frustrado, torpe, poco intenso, distraído por momentos. Se equivoca de forma continuada y cuando el balón le cae como sucedió en el arranque del segundo tiempo no encuentra ese punto de inspiración necesario para salir de la cueva en la que parece estar su juego. Su lenguaje corporal tampoco le ayuda, transmite la impresión de verse superado. Ayer el ataque del Celta fue un dolor porque Bryan apareció con cuentagotas (un par de envíos peligrosos y ese disparo lejano que sacó Escandell) y Williot estuvo demasiado tiempo en la derecha, la zona del campo en la que menos cómodo se siente. El Celta apenas les encontró; ellos eran la solución para desahogar los problemas que tenía el equipo de Claudio para llevar el partido al campo rival. Pero no existieron.

los cambios. Al Celta le mejoró algo la cara los cambios. Ahí es donde se comprobó la diferencia que había entre ambos equipos. El Oviedo se agarró a los kilos de Rondón y la calidad de Cazorla (en un momento en el que ya no tenía con quien asociarse) y el Celta sí introdujo jugadores que le aportaban algo diferente. Cambió su ataque, situó a Aspas, añadió energía en el medio con Ilaix Moriba y más firmeza defensiva con Javi Rodríguez. Y el Celta creció. Tampoco es que el partido diese un vuelco, pero las cosas empezó a hacerlas un poco mejor.

Los cinco últimos minutos. Hubo que esperar más de hora y media de fútbol para ver al Celta hacer un par de posesiones largas en el campo rival. Bastó con tener la pelota, dársela a Iago, abrir gente a los costados y hacer valer la evidencia de que el Celta es mejor que los asturianos. Pisó el área pero no encontró la forma de coronar esos últimos y desesperados intentos. Pero quedó claro que con poco más que un soplido seguramente habría bastado para derribar a los asturianos. Pero ayer no tenía fuerzas ni para eso.