Aspas: «Hay que darle importancia a este punto, cerramos un año soñado»

Iago Aspas hizo una lectura general del año que ahora acaba y se refirió al cargado calendario del Celta para justificar la mala actuación de su equipo en Oviedo. «No ha sido un partido fácil. Hemos estado muy incómodos con el balón menos en los minutos finales. Es cierto que teníamos algunas bajas importantes y venimos de jugar una prórroga el miércoles. Hay que darle importancia a este punto y espero que nos acordemos de él a finales de mayo», dijo el capitán céltico antes de resumir el año que concluye: «Fue un 2025 soñado para el celtismo con el regreso a Europa. Con que se parezca un poco el 2026 a éste, me vale. Es para estar orgullosos y queremos más».

Aspas también subrayó que Radu no recibiese goles por tercer partido consecutivo: «Hemos empezado a jugar un poco al final, esos cinco últimos minutos, viendo que podíamos echar el resto. No ha podido ser. Portería a cero, otro partido sin perder fuera de casa, que creo que llevamos cinco». Y se queja del intenso calendario: «Son muchos partidos, tenemos una plantilla joven que no está acostumbrada a jugar tanto. En los últimos 20 días hemos disputado 8 partidos».

El céltico se marcha satisfecho al descanso navideño: «Es para estar contentos. Estamos octavos, a un partido de Europa, casi a un punto de meternos en la siguiente ronda de la Liga Europa. Hemos quedado fuera en la Copa, un varapalo duro, pero creo que cerramos un 2025 maravilloso».