Los sueños del Fortuna no paran de crecer

Sueña el Celta Fortuna. Está obligado a ello. Volvió a cargarse de razones tras superar al filial del Real Madrid en un partido que gobernó durante el primer tiempo y en el que tuvo que apretar los dientes cuando el duelo se desbocó y el Castilla, en inferioridad numérica, se lanzó sin red en busca del empate. Y pudo conseguirlo en un final agónico si no llega a mediar una parada de Coke, un balón al palo y un corte providencial de Meixús cuando Jacobo se disponía a marcar a puerta vacía.

Pero empezar por ese final es cometer una pequeña injusticia con el Celta Fortuna que dominó el escenario durante buena parte del partido con un poderoso ejercicio de autoridad y madurez. Después de la primera y brillante parada de Coke en el arranque, los de Fredi se adueñaron de la pelota y fueron sometiendo al filial blanco siempre a través del buen gusto y de una presión tan intensa como eficaz. La pareja que formaron Burcio y Dela se metió al Castilla en el bolsillo y le cerraron cualquier salida. La pareja de pivotes dejó a los de Arbeloa sin aire y les empujó a cometer errores en la salida y el repliegue. De eso se aprovechó Joel López (cada vez más cerca de su mejor versión) para proyectarse por la izquierda y poner un balón de oro para que Somuah explotase su velocidad. El delantero, solo ante el portero madridista, resolvió con un toque sobrado de clase.

Con ventaja en el marcador el Celta Fortuna no cambió un grado su plan de vuelo. Insistió en aquello que estaba funcionando con la pelota y en el esfuerzo que implicaba frenar a un equipo que está lleno de jugadores de buen pie (algunos de ellos ya han jugado este año con el primer equipo del Real Madrid). Pero tenían los blancos más dolores de cabeza por culpa de futbolistas como Angel Arcos (que rozó el gol en un disparo lejano), de Oscar Marcos o de Joel López (que también pudo abrir hueco en el marcador en una gran llegada por el costado izquierdo).

El arranque del segundo tiempo pudo tener un giro dramático porque el árbitro castigó con un fantasmal penalti un corte limpio de Burcio en el área. El VAR de Hacendado con el que se trabaja en Primera Federación sí arregló el desaguisado y dejó las cosas como estaban. Pero la jugada también dio una pista de que el Real Madrid ya no era el mismo. Los de Arbeloa tuvieron más clara la forma de salir de la tela de araña del Fortuna y su presencia en campo contrario (testimonial hasta entonces) fue más constante.

Fue entonces cuando la figura de Hugo Burcio comenzó a agigantarse. Se multiplicó para aparecer en cualquier zona del campo, para poner la energía que le faltaba a algunos de sus compañeros y para dar salida a la pelota a través del pase o con esas conducciones que hace en las que parece que tiembla el césped a su paso. El medio fue esencial para que el Fortuna se sostuviese en esos minutos y para que rozase ampliar la diferencia. Pudo hacerlo Alvaro Marín en un balón al que no llegó y poco después Angel Arcos en una jugada completamente diabólica en la que sentó a tres rivales en la línea de fondo y acabó estrellándose en el pie del portero.

Sucedió entonces que el Castilla se quedó con diez y el Celta Fortuna, lejos de tener más amarrado el partido, se le indigestó el ataque desesperado del filial blanco. Eso sumado al cansancio físico y mental dio pie a una serie de situaciones delicadas como el mano a mano que Coke salvó ante Jacobo. En ese viaje de ida y vuelta Alvaro Marín se pasó de egoísta en una jugada que pedía el pase de la muerte a Angelito y el Castilla en el descuento encontró una jugada inexplicable. Remató al palo Liberto, el rechace cayó a Jacobo para que marcase a puerta vacía pero cuando creía haberlo hecho apareció el pie salvador de Meixús para poner a buen recaudo los tres puntos que sitúan a los de Fredi en la segunda plaza mientras sus sueños, con razón, no paran de volar.