Un quinto triunfo para aliviar la pena

El Celta pretende desquitarse de su prematura eliminación copera a manos del Albacete encadenando esta tarde frente al deprimido Oviedo (Carlos Tartiere, 14.00 horas, DAZN) un quinto triunfo consecutivo como visitante en LaLiga que refuerce sus opciones de pelear también este curso por un puesto en Europa. Los de Giráldez buscan en la competición regular el alivio a la pena que ha supuesto quedar fuera de una competición en la que había depositada mucha ilusión y que ha dejado secuelas en el plano físico.

Tras disputar en 28 días 9 partidos con dos prórrogas, la última hace menos de 72 horas, el cuadro celeste llega a Oviedo con el nivel de energía bajo mínimos. «Nadie ha jugado más partidos y más minutos que nosotros», certificaba antes de emprender viaje a Oviedo Claudio Giráldez. Al cansancio acumulado y el brote de gripe que esta semana ha afectado a un puñado de jugadores se suma la importante baja de Borja Iglesias, máximo goleador y futbolista más en forma del equipo, que no ha superado el golpe en el costado que le obligó a pedir el cambio en el Carlos Belmonte. Tampoco podrá contar el Celta con Carlos Domínguez y Pablo Durán, lesionados, mientras que Mihailo Ristic y Hugo Sotelo, con molestias físicas, se han quedado en Vigo como medida preventiva.

Estado delicado

A esta retahíla de contratiempos, se añade el renqueante estado de jugadores como Jones El Abdellaoui o Yoel Lago, que jugaron en Albacete con gripe y tuvieron que pedir el cambio, y la fatiga que acumulan pesos pesados como Aspas, Mingueza o Ilaix tras disputar 120 minutos en la Copa con muy escaso margen de recuperación. La buena noticia es que el preparador celeste ya va a poder contar con los cuatro jugadores que causaron baja en Albacete por la gripe (Radu, Marcos Alonso, Sergio Carreira y Bryan Zaragoza) y que apuntan a titulares esta tarde. Giráldez ha citado también a Hugo González, del Fortuna, para completar el frente ofensivo y recupera a Aidoo en el centro de la defensa.

Es altamente probable que el preparador celeste introduzca gente de refresco, que fue suplente en la Copa o no disputó el pasado miércoles el partido completo contra el Albacete.

Se da por seguro que Radu tomará el testigo de Iván Villar bajo el travesaño y se espera el retorno de Carl Starfelt y de Marcos Alonso el eje de la defensa, que completaría Manu Fernández o Aidoo, único de los lesionados que ha logrado recuperarse para el partido, ya que Yoel Lago y Javi Rodríguez no llega en las mejores condiciones físicas. Al carril derecho apunta Javi Rueda, sustituido en el descanso en el Carlos Belmonte y más descansando que Mingueza, con Carreira, ya restablecido de la gripe, arrimado al costado izquierdo. Beltrán, descartado por decisión técnica en la Copa, podría ser novedad en el eje de la medular, seguramente acompañado por Miguel Román, pues hace tiempo que Damián se ha caído de la rotación, Sotelo se ha quedado en tierra e Ilaix arrastra demasiada fatiga.

Ataque nuevo

Las bajas de Borja Iglesias y Pablo Durán, el cansancio acumulado por Aspas y el renqueante estado de Jones limitan las opciones de ataque. En esta tesitura, Jutglà repetiría como nueve, escoltado en los flancos por Williot, a quien Giráldez ha venido empleando indistintamente esta temporada en ambos flancos y Bryan Zaragoza.

Si para el Celta el partido contra el Oviedo supone una oportunidad de desquite, para el cuadro asturiano el choque es cuestión de pura supervivencia. Nueve partidos sin relación con la victoria con un solo gol a favor encadenan los carbayones, que estrenan técnico por tercera vez en pocos meses. El uruguayo Guillermo Almada toma el relevo Luis Carrión (que a su vez había sustituido a Paunovic) en medio de un ambiente convulso, con la directiva en el punto de mira, y mucha incertidumbre sobre el futuro del equipo.

Almada tiene lesionados a Nacho Vidal y Ovie Ejaria y no puede contar con David Carmo por estar concentrado con Angola para la Copa de África, mientras que Santi Cazorla y Fede Viñas, que apunta a la posición de nueve por Rondón, regresan a la convocatoria tras cumplir sanción.