Giráldez: «El partido se resume en que necesitamos las vacaciones»
EFE
El técnico del Celta, Claudio Giráldez, explicó que el 0-0 ante el Real Oviedo disputado en el Carlos Tartiere se puede resumir en que sus jugadores «necesitan las vacaciones.».
«No hemos estado cómodos en ningún momento y este partido no pasará a la historia del fútbol. Nunca pasó lo que nos gustaría a nosotros que pasase», explicó el preparador del Celta en la sala de prensa del municipal oviedista.
Giráldez, preparador de un Celta que con este empate sigue cerca de los puestos europeos, lleva semanas repitiendo que a su equipo le está costando conciliar las tres competiciones (Liga, Europa League y Copa) «le da valor» al punto, aunque reconoce que no es lo que querían.
«Sí, nos sorprendió el Oviedo. Nos costó ajustarnos ante el Oviedo y tuvimos que cambiar la idea varias veces, porque ellos apretaron de una forma diferente habitual. Nos ha costado interpretar qué pedía el partido», concluyó el técnico celtista al ser preguntado por el Real Oviedo de Almada.
