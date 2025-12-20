Un punto lánguido del Celta para cerrar el año

El Celta despidió un año inolvidable con un empate insípido en Oviedo que le corta su racha de victorias consecutivas como visitante (buscaba la quinta seguida) pero que le permite seguir cerrar 2025 enganchado a la pelea por regresar a Europa. En el Tartiere pasaron un mediodía incómodo, sometidos en muchos momentos por el empuje asturiano, incapaces de gobernar el partido y sin energía ni ambición para ir en busca del triunfo. Le faltó confianza, juego y acierto en esas cuatro oportunidades de las que disfrutaron. Hay una cierta contradicción en eso, pero con pequeñas pinceladas el Celta fue capaz de acercarse con peligro al área de Escandell; el Oviedo en cambio empujó con insistencia, apretó en muchos momentos pero su presencia en el campo vigués apenas fue capaz de transformarla en ocasiones.

Claudio sabía que el partido podía ser un problema por el estado físico en el que llegaban los vigueses. A las bajas había que añadir la larga lista de futbolistas que llegaban renqueantes a Oviedo. Compuso una alineación de circunstancias con un ataque formado por Bryan, Jutglá y Williot con Miguel Román y Beltrán tras ellos. La primera jugada, en la que Rueda envió al limbo una excelente oportunidad generada por Bryan Zaragoza, fue un espejismo. A partir de ahí el Oviedo se dedicó a presionar y perseguir a un Celta que con la pelota fue un dolor. Nula verticalidad, mucho juego al pie, abuso del pase de seguridad que no hacía otra cosa que provocar centros a su área. Era el único recurso de un equipo que va muy justo para Primera. Por necesidad y por gusto de su nuevo entrenador, Almada, los asturianos intentaron ganar el partido buscando a Fede Viñas pero ahí se encontraron con la solvencia de Starfelt y el buen trabajo de Marcos Alonso para impedir remates. Y por si fuera poco, Radu mantuvo su solvencia.

El partido se convirtió en un dolor con un equipo que quería pero no podía; y otro que seguramente podía pero no se atrevía. Eso permitió al Oviedo sentirse por momentos confiado porque veía que el Celta era incapaz de amenazarle. Sus carrilleros no corrían hacia arriba; Beltrán era incapaz de generar nada; Román estuvo también más discreto; la apatía de Jutglá es cada vez más evidente y Bryan desapareció de la escena por completo.

En el arranque del segundo tiempo pareció que la cosa cambiaba porque el Celta en apenas un par de minutos tuvo una ocasión clara en un balón que le llegó a Jutglá y que fue incapaz de rematar ante la salida de Escandell y luego Marcos Alonso cabeceó ligeramente desviado un saque de esquina lanzado por Miguel Román. El partido parecía inclinarse con un leve soplido del Celta que, sin embargo, volvió a dar un paso atrás para cuidarse en su campo donde aguantaba al empuje siempre desorganizado y sin calidad del Oviedo que solo puso a prueba a Radu en disparos lejanos sin peligro. El Celta decidió salir de esa situación en momentos aislados, pero aún así era capaz de hacer alguna ocasión como en aquel disparo de Bryan que Escandell desvió por encima del larguero.

Los cambios tampoco cambiaron mucho el escenario. Ganaron los vigueses algo de presencia con Moriba, pero le siguió faltando pausa y fútbol. Iago Aspas también ingresó con veinte minutos por delante, pero le costó entrar en juego. Cuando lo hizo aparecieron unos espacios que el Oviedo concedía con facilidad. El problema es que en las llegadas por el sector izquierdo, el camino que eligió el Celta para atacar, no hubo un solo instante de inspiración que solucionase el partido. El Oviedo se fue apagando según pasaba el tiempo y el Celta creciendo a partir de Aspas. Su mejor cara la dio en los últimos diez minutos en los que sí encerró al conjunto de Almada, aunque no encontró ese momento de magia que cambia los partidos. Los de Claudio pusieron cara de estar a gusto con el punto.