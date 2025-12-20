Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conjunto celeste visitará el Sánchez Pizjuán el lunes 12 de enero

REDACCIÓN

Vigo

El Celta tiene fecha y hora para el partido que cerrará la primera vuelta de la competición y que llevará al conjunto de Claudio Giráldez al Ramón Sánchez Pizjuán. El choque el Sevilla ha sido programado para el lunes, día 12 de enero, a las 21.00 horas. Será el primer partido que el Celta dispute en lunes esta temporada.

