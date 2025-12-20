El Celta Fortuna quiere pegar otro estirón
El conjunto celeste recibe al Real Madrid Castilla en un actractivo duelo de filiales con la tercera plaza en juego
Fredi cuenta con las bajas de Antañón, Ndiaye y Hugo González
El Celta Fortuna quiere pegar otro estirón en el encuentro que va a enfrentar esta tarde al conjunto de Fredi Álvarez contra el Real Madrid Castilla. Será un de los duelos de filiales más atractivos que pueden contemplarse hoy en la categoría, con el aliciente de estar la tercera plaza en juego.
Apenas un par de puntos separan al filial celeste de su homólogo blanco después de que ambos solventasen la pasada jornada con éxito dos complicados compromisos, los de Fredi Álvarez, con un hombre menos, frente al Bilbao Athletic en Lezama (0-1) y los de Álvaro Arbeola goleando en Valdebebas al Guadalajara (3-1).
El Fortuna busca un triunfo que amplíe a 5 puntos su distancias que el conjunto blanco, que a su vez tiene la oportunidad de superar a los celestes en la tabla y auparse a la tercera plaza, si es capaz de sumar esta tarde los 3 puntos en Balaídos. La segunda posición sigue en manos del Racing de Ferrol, que cierra mañana domingo la jornada en el campo del Avilés Industrial, con los mismos puntos que el Fortuna, pero mejor diferencial de goles.
Fredi Álvarez tendrá que hacer frente nuevamente a un puñado de bajas importantes. Las más sensibles son las del medio centro Andrés Antañón, concentrado con selección española sub 19 en Japón, y la de Hugo González, un comodín en ataque que ha sido convocado por Claudio Giráldez para el duelo que el primer equipo disputará un par de horas antes contra el Oviedo en el Carlos Tartiere. A estas dos ausencias hay que sumar las Kike Ribes y Jan Oliveras, en fase final de sus respectivas lesiones, y la del central Seyni Ndiaye, sancionado tras sus expulsión con roja directa en Lezama. Son novedad en la convocatoria los juveniles Jorge Pérez-Lafuente y Hugo Perez.
HORA: 16:15 (Movistar).
CAMPO: Balaídos.
