Almada: «El Celta es muy buen equipo, con mucha solidez y buenos futbolistas»

Guillermo Almada, horas antes de su debut como entrenador del Real Oviedo, negó que no tenga la intención de contar con Santi Cazorla, al que considera muy importante en el grupo, con independencia de los minutos que esté en el campo. «Es un referente y más allá de que juegue poco, mucho o todo el partido, es un aporte fundamental», zanjó el preparador uruguayo, que ya ha elegido la formación que opondrá al Celta esta tarde. «Tengo muy claro el once, no me gusta generar desconfianza en los futbolistas y ellos también lo saben», aseguró el preparador oviedista en la sala de prensa de El Requexón, justo después de que finalizase el último entrenamiento de los azules antes de recibir al Celta.

El técnico charrúa destacó la actitud del vestuario para revertir una situación que no gusta a nadie y brindar a la afición un triunfo por el que lleva mucho tiempo esperando: «Estamos con ganas de salir del momento difícil y con buena disposición. Están golpeados porque son los primeros afectados, pero vuelvo a insistir con muchas ganas. Intentaremos regalarle un triunfo a la afición. Es un condicionante importante, más allá del poco trabajo que hemos podido hacer. Recuperaremos».

Preguntado por la crítica situación del equipo, penúltimo de Primera División y en medio de un clima social muy hostil para con la propiedad del Grupo Pachuca, Almada explicó que durante la semana se centró en que su plantilla recupere la confianza porque «no se han olvidado de jugar al fútbol».

El nuevo técnico carbayón tuvo palabras de elogios para el Celta. «Es muy buen equipo, con mucha solidez y buenos futbolistas, es normal que eso pase cuando le das confianza a un proyecto», dijo el exentrenador del Real Valladolid sobre el equipo de Claudio Giráldez.

El Real Oviedo cerró la semana de trabajo con la presencia de David Costas sobre el césped de la ciudad deportiva azul: el central, titular indiscutible en lo que va de temporada, se perdió las primeras sesiones de Almada debido a unas molestias de espalda.