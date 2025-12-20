Almada: «El Celta es muy buen equipo, con mucha solidez y buenos futbolistas»
El nuevo entrenador del Oviedo asegura que sus jugadores tienen «muchas ganas» de revertir «un momento difícil» y «regalarle un triunfo a la afición»
efe
Guillermo Almada, horas antes de su debut como entrenador del Real Oviedo, negó que no tenga la intención de contar con Santi Cazorla, al que considera muy importante en el grupo, con independencia de los minutos que esté en el campo. «Es un referente y más allá de que juegue poco, mucho o todo el partido, es un aporte fundamental», zanjó el preparador uruguayo, que ya ha elegido la formación que opondrá al Celta esta tarde. «Tengo muy claro el once, no me gusta generar desconfianza en los futbolistas y ellos también lo saben», aseguró el preparador oviedista en la sala de prensa de El Requexón, justo después de que finalizase el último entrenamiento de los azules antes de recibir al Celta.
El técnico charrúa destacó la actitud del vestuario para revertir una situación que no gusta a nadie y brindar a la afición un triunfo por el que lleva mucho tiempo esperando: «Estamos con ganas de salir del momento difícil y con buena disposición. Están golpeados porque son los primeros afectados, pero vuelvo a insistir con muchas ganas. Intentaremos regalarle un triunfo a la afición. Es un condicionante importante, más allá del poco trabajo que hemos podido hacer. Recuperaremos».
Preguntado por la crítica situación del equipo, penúltimo de Primera División y en medio de un clima social muy hostil para con la propiedad del Grupo Pachuca, Almada explicó que durante la semana se centró en que su plantilla recupere la confianza porque «no se han olvidado de jugar al fútbol».
El nuevo técnico carbayón tuvo palabras de elogios para el Celta. «Es muy buen equipo, con mucha solidez y buenos futbolistas, es normal que eso pase cuando le das confianza a un proyecto», dijo el exentrenador del Real Valladolid sobre el equipo de Claudio Giráldez.
El Real Oviedo cerró la semana de trabajo con la presencia de David Costas sobre el césped de la ciudad deportiva azul: el central, titular indiscutible en lo que va de temporada, se perdió las primeras sesiones de Almada debido a unas molestias de espalda.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos