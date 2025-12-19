La Universidad de Vigo y el Celta refuerzan su alianza
REDACCIÓN
Vigo
El Celta y la Universidad de Vigo han formalizado un acuerdo de colaboración en el marco del proyecto Celta360, consolidando una relación que une deporte, educación e investigación. El convenio establece que el Celta, colaborará con la Universidad de Vigo y la empresa Metrodor , para promover actividades conjuntas en educación, investigación y desarrollo comunitario. Además, las tres instituciones trabajarán en programas de investigación y organizarán seminarios, conferencias y talleres, compartiendo instalaciones, laboratorios y recursos bibliográficos, según las necesidades académicas.
