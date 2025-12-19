El Celta se mantiene en LaLiga cerca de los puestos europeos gracias a su excelente rendimiento a domicilio. Tras convertirse esta temporada en el primer equipo en asaltar el Santiago Bernabéu, el equipo de Claudio Giráldez encadena cuatro victorias consecutivas lejos de Balaídos, su mejor registro histórico, que mañana se propone ampliar a cinco ganado al Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

El cuadro celeste es actualmente el tercer mejor visitante de LaLiga. Le superan apenas el Real Madrid , que ha disputado tres partidos más que los celestes a domicilio, y el Barcelona, que ha sumado un punto más que los de Giráldez lejos de su estadio con un partido más. En la cuarta plaza se sitúa el Villarreal.

El Real Madrid es que mejores prestaciones ha ofrecido lejos de su estadio, con un total de 21 puntos en diez partidos. Los de Xabi Alonso han superado a domicilio Oviedo (0-3), Real Sociedad (1-2), Levante (1-4), Getafe (0-1), Athletic (2-4) y Alavés (1-2) y han empatado en los campos del Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) y Girona (0-0). Pese al delicado momento que atraviesa su técnico, al que ya se da por amortizado, los blancos tan solo han perdido dos partidos esta temporada, el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano (5-2) y el duelo contra el Celta en el Bernabéu (0-2).

El Barcelona es el segundo visitante más eficiente. 16 puntos suma con conjunto de Hansi Flick y actual líder de LaLiga gracias a los triunfos firmados en Son Moix (0-3), el Ciutat de Valencia (2-3), el Carlos Tartiere (1-3), Balaídos (2-4) y La Cartuja, donde actualmente juega el Betis (3-5).

Los azulgranas contabilizan 16 puntos a domicilio, dos más que los celestes, pero han jugado ocho partidos lejos de su estadio, por siete de los celestes. Los de Giráldez tienen la oportunidad de superarlos la próxima jornada, si ganan mañana en el Carlos Tartiere, pues el Barcelona concluye 2025 recibiendo al Villarreal en el Camp Nou.

El Celta solo ha perdido uno de los siete partidos que han disputado lejos de Balaídos, frente al Elche en el Martínez Valero (3-1), sumando un total de 14 puntos a domicilio. El resto de sus desplazamientos se han saldado con cuatro victorias, sumadas de forma consecutiva contra Osasuna (2-3), Levante (1-2), Alavés (0-1) y Real Madrid (0-2) y los empates a un gol cosechados en los campos del Mallorca y el Rayo Vallecano.

Muy cerquita de los celestes está el Villarreal (13 puntos), que suma las mismas victorias que el Celta, pero un solo empate en siete partidos lejos de La Cerámica. Los de Marcelino han vencido en los campos del Sevilla (1-2), el Valencia (0-2), el Espanyol (0-2), y la Real Sociedad (2-3) y han rebañado un empate en Balaídos (1-1), cediendo únicamente derrotas en sus visitas al Metropolitano (2-0) y el Santiago Bernabéu (3-1).

El que más penaltis en contra suma

El Celta vivió el pasado miércoles en el Carlos Belmonte su segunda tanda de penaltis en el plazo de un mes con siete inmaculados lanzamientos para eliminar de la Copa del Rey al Sant Andreu y tres fallados contra el Albacete que apearon a los de Claudio Giráldez de la competición.El dato no pasaría de la mera anécdota de no ser por que, tal como desvela @Afouteza e Corazón, el conjunto vigués solo había lanzando 12 tandas de penaltis en los 101 años anteriores, la última hace 14 años en la promoción de ascenso contra el Granada.Un dato más preocupante, es que el Celta es el equipo al que más penaltis en contra han pitado esta temporada en LaLiga. Los de Giráldez han sido castigados este curso con seis penas máximas, aunque solo dos de ellas acabaron en el fondo de la red. El mérito corresponde a Radu, que se ha revelado como un consumado especialista en esta difícil faceta. El rumano solo ha encajado 2 goles en los seis penaltis que le han lanzado. Se lo detuvo el pasado domingo a Nico Williams y antes, en el partido contra el Elche en el Martínez Valero, a Rafa Mir. Otras dos penas las falló el rival. Budimir, del Mallorca, convirtió uno de los dos que le lanzó, estrellando otro contra el laguero, mientras que Etta Young envió fuera el que le tiró en el Ciutat de Valencia. El que no perdonó fue Lewandowski, convirtiendo el que lanzó en Balaídos. Después del Celta, los equipos más sancionados con penaltis en contra son el Oviedo, el Barcelona y el Girona, con 4.