Giráldez: «Es una prueba para nosotros, tenemos mucho que decir en el campo»

Claudio Giráldez ve el último duelo que el Celta disputará mañana en el Carlos Tariere, último de 2025, una oportunidad para «lamerse las heridas» de la eliminación de la Copa de Rey y demostrar que su equipo ha pasado página de la decepción que ha supuesto quedar apeados de una competición que él mismo y el vestuario afrontaban «con mucha ilusión».

«Es una prueba para nosotros, tenemos que recuperarnos rápido. Tenemos muchas cosas que decir en el campo y lo mejor es que venga un partido rápido», ha declarado en la previa del choque el preparador céltico, que no va a disponer por lesión de Borja Iglesias y mantendrá hasta esta tarde la duda de su va a poder contar con Ristic y Hugo Sotelo. Causan baja, por lesión, Pablo Durán y Carlos Domínguez, aunque el técnico podría recuperar a Aidoo y ha citado a Hugo González, del Fortuna, para completar el frente ofensivo.

El entrenador del Celta ha indicado que el duelo contra el Oviedo presenta algunas incógnitas por el cambio de técnico en el banquillo carbayón y el escaso margen de recuperación del esfuerzo copero. «Tenemos que recuperarnos física y mentalmente del esfuerzo del miércoles», ha admitido Giráldez, que no se fía del momento convulso momento que vive su adversario: «Aunque no marcó, el Oviedo dio un gran nivel en sus dos últimos partidos en casa. Los equipos de Almada son agresivos tras pérdida, con buen centro y remate. Son un rival herido, que tiene muchas cosas buenas, un equipo que ha generado ocasiones, sobre todo en casa, aunque viene de un mal partido en Sevilla».

Y el relevo en el banquillo suele estar acompañado de «un cambio de energía» que el Celta tendrá que contrarrestar. «No sé si a nivel táctico, pero la energía se la va a cambiar. Han sido fiables en la parte defensiva en casa, pero también han atacado muy bien. En el componente defensivo tenemos un poco incertidumbre de cómo va a querer defendernos», ha comentado.

El plan de Giráldez, en todo caso, es que el Celta sea fiel a sí mismo: «Lo que queremos es atacar a nuestra manera, tener el control y estar cerca de la portería rival. Esperamos un rival muy impetuoso en los primeros minutos. Ojalá podamos llevarles cerca de la portería y finalizar muchas acciones para quitarles es ímpetu porque sabemos que la gente aprieta mucho allí».

Pese al cansancio que arrastra el plantel tras disputar 9 partidos con dos prórrogas en 28 días, Giráldez aseguró que no siente «alivio» por la eliminación de la Copa de Rey. «Nadie lleva más partidos que nosotros esta temporada. Se han quedado fuera nueve equipos de Primera División, sabemos lo bonita que es la Copa y lo dura que es en este aspecto. Yo quería estar en las tres competiciones, pero hemos quedado eliminados y hay que asumirlo, forma parte del deporte, pero no es lo que queríamos», ha explicado.

En este sentido, el técnico céltico ha querido precisar sus palabras tras el partido contra el Albacete, cuando dijo que el Celta no tenía plantilla para estar en tres competiciones. «La realidad es que hemos quedado fuera y no nos ha dado. Es lo que pienso, no lo que pensaba antes del partido», ha señalado el louriñés, que matizado: «Me encanta mi plantilla y confío en mis jugadores, pero tenemos que estar el cien por cien. Somos seres humanos y es entendible que no podamos dar nuestro mejor nivel todos los días. Hombre por hombre no somos el mejor equipo del mundo, pero con nuestra mejor versión somos capaces de ganar a cualquiera».

Acerca de sus expectativas para el nuevo año, Claudio Giráldez aspira a que 2026 no sea muy diferente a 2025: «Al 2026 le pido salud, que sigamos unidos, que se dé un año lo más parecido posible a este, que es irrepetible, muy difícil de conseguir. Intentaremos disfrutar del proceso manteniendo nuestra identidad, crecer como club y ser cada vez más fuertes».

Por otra parte, el entrenador del Celta pasó de puntillas sobre las perspectivas de que lleguen refuerzos en la ventana de fichajes de enero. «Me vais a permitir que no hable del mercado. Tenemos un partido de cierre, muy exigente, viniendo de un golpe mental en el equipo, de dolor en el vestuario. Lo importante ahora es recuperarnos y poner ahí el foco», ha señalado el el porriñés, que no ha modificado su posición sobre el mercado: «Me mantengo en mi pensamiento de principio de temporada, confío en la plantilla que tengo y la podemos corregir de alguna manera, pero lo que más me interesa es que no se debilite».