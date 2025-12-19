El Celta jugará un lunes por primera vez esta temporada

El Celta volverá a jugar un lunes tras haberlo esquivado durante las primeras 18 jornadas de liga. Será el día 12 de enero del estrenado año a las 21.00 h ante el Sevilla. La noticia positiva para la parroquia celeste es que se celebrará a domicilio, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Así lo ha anunciado este viernes LaLiga, que además ha indicado que el duelo se televisará a través de Movistar+ LaLiga. Durante la pasada temporada, los de Claudio Giráldez saltaron al césped en lunes hasta en cuatro ocasiones, dos antes de enero del 2024 y otras dos después. Será la primera vez en la presente campaña, en la que tampoco han disputado ningún compromiso en viernes.

El fin de semana precedente al partido entre hispalenses y vigueses alberga, además de el resto de la jornada del campeonato doméstico, la final de la Supercopa de España.

Con todo, el Celta aún deberá afrontar dos citas previas a su viaje a la capital andaluza. Sin ir más lejos, este sábado despide el año ante el Oviedo en el Carlos Tartiere a una hora igualmente controvertida, las 14.00 h, la misma a la que se medirá frente al Valencia en Balaídos para estrenar el 2026, el sábado 3 de enero.