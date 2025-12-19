El Celta busca consuelo en LaLiga para desquitarse de su temprana eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete, que apeó de la competición a los celestes en la tanda de penaltis después de forzar la prórroga con un gol en el tercer minuto del descuento. El equipo vigués quiere pasar página de su pobre rendimiento en el torneo del k.o. y centrarse en avanzar posiciones en el campeonato regular, encadenando ante el deprimido Oviedo su tercera victoria en el mes de diciembre y quinta consecutiva como visitante.

Tras romper frente al Athletic el maleficio que le perseguía en Balaídos, el grupo de Giráldez se ha situado por primera vez en la temporada a rebufo de los puestos europeos, con importantes opciones de despedir 2025 como serio candidato a volver al continente la temporada venidera. Tras el varapalo de la Copa, donde han firmado su peor actuación de los últimos tres años, los celestes fían la reacción a su eficacia como visitantes, con oportunidad de prolongar mañana en el Carlos Tartiere a cinco el récord histórico de cuatro victorias consecutivas establecido hace un par de jornadas en el Santiago Bernabéu. Una motivación extra para olvidar su mala noche en Albacete.

No son pocas, sin embargo, las dudas que asaltan al equipo de Giráldez antes del partido. La necesidad de dosificar el esfuerzo en tres competiciones comienza a pasar factura y la situación se ha visto agravada por el brote de gripe que ha afectado a varios pesos pesados de la plantilla, el cansancio acumulado por los 120 largos minutos disputados el miércoles en el Carlos Belmonte y la lesión de Borja Iglesias. Giráldez tendrá apenas 48 horas para recuperar efectivos y un solo entrenamiento para preparar el choque, con la incógnita añadida de cómo va a afectar el relevo en el banquillo rival, donde el uruguayo Guillermo Almada acaba de reemplazar a Luis Carrión en medio de un convulso ambiente.

La principal preocupación del entrenador celeste es el estado físico de Borja Iglesias, máximo goleador y jugador más en forma del equipo. El santiagués recibió durante el partido del Carlos Belmonte un golpe en un costado que obligó a Giráldez a sustituirlo en la prórroga, pues con los cambios ya agotados, el delantero tuvo que permanecer varios minutos lesionado sobre el terreno de juego para evitar que el Celta se quedase en inferioridad numérica. Su esfuerzo no sirvió de mucho, porque Jesús Vallejo envió el partido a la prórroga con un gol en el minuto 93 y conjunto celeste quedó apeado de la Copa en una espantosa tanda de penaltis con clamorosos fallos de Mingueza, Hugo Álvarez y Iago Aspas. En el mejor de los casos, Borja podría disputar algunos minutos contra el Oviedo, pero la opinión generalizada era ayer que va a ser «difícil» que esté disponible para el encuentro del Tartiere.

El renqueante estado físico de Borja no es el único problema que debe afrontar el Celta de cara este último partido del año natural. Giráldez estará también hoy muy pendiente de la evolución de los cuatro futbolistas que no se desplazaron a Albacete debido del proceso viral que afecta estos días a una parte de la plantilla. Radu, Marcos Alonso Bryan Zaragoza y Sergio Carreira se quedaron en Vigo con la idea de que pudiesen estar disponibles para el partido contra el Oviedo. Giráldez deberá evaluar ahora su estado físico para decidir si finalmente los incluye mañana en la convocatoria. Pero no solo ellos estaban perjudicados por la gripe. Otros futbolistas, como Jones El Abellaoui, viajaron a Albacete afectados por el virus y tuvieron que ser sustituidos muy fatigados, con lo que el técnico tendrá también que evaluar su estado. La expedición celeste regresó a Vigo de madrugada muy fatigada, motivo por el que Giráldez decidió suspender el entrenamiento de recuperación programado para la tarde de ayer.

Una de las dificultades que presenta el encuentro es el desconocimiento de cómo Guillermo Almada, el nuevo técnico del Oviedo, pretende implementar el cambio de rumbo en el equipo carbayón. Durante su presentación el pasado jueves, el preparador uruguayo avanzaba sus planes: «Queremos ser un equipo protagonista que salga a buscar y que presione. Quiero que jueguen con intensidad y entrega. Y que la afición se sienta representada».

Cualquier reactivo pasa por ganar, algo que el próximo rival del Celta solo ha conseguido en dos ocasiones que lo que va de curso. Su último triunfo como local se produjo, de hecho, el pasado 30 de agosto, en la tercera jornada de Liga frente a la Real Sociedad (1-0), con Paunovic, su primer técnico. Desde entonces, el Oviedo apenas si ha sido capaz de sumar otra victoria, a domicilio contra el Valencia (0-1) y tres empates sin goles (Osasuna, Rayo y Mallorca), todos como locales. Eliminado en primera instancia de la Copa a manos del Ourense CF, el conjunto asturiano suma en Liga nueve encuentros sin relación con la victoria con el que escalofriante dato de que en estos nueve partidos solo ha sido capaz de marcar un gol.

Semejante mala racha ha propiciado la destitución del Carrión en un ambiente muy convulso con altercados increpando los jugadores y al director deportivo que han propiciado la contratación de Almada y una petición de perdón de la dirigencia a los aficionados.