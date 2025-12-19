Almada cuenta con la única duda de David Costas

El entrenador del Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, cuenta para el partido de mañana contra el Celta con la duda del excéltico David Costas.

El central redondelano, indiscutible tanto para Veljko Paunovic como para Luis Carrión, lleva dos días sin entrenarse junto a sus compañeros debido, aunque se espera que hoy pueda ejercitarse sobre el césped del Requexón.

Almada, que en su presentación como nuevo entrenador del Oviedo afirmó que Fede Viñas con él jugaría de delantero centro, y no en banda como estaba haciendo con Carrión, cuenta con tres bajas seguras: los lesionados Nacho Vidal y Ovie Ejaria y el internacional David Carmo, ya concentrado con Angola para disputar la Copa África.

Hay muchas dudas respecto al once que pueda sacar el técnico uruguayo y son varias las demarcaciones en las que la competencia es evidente, así que hay futbolistas como Brekalo, Bailly o Sibo que, tras contar muy poco en los últimos meses, pueden optar a regresar al once inicial.