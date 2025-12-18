Claudio Giráldez: «La realidad es que nuestro nivel es parecido al del Albacete»

No ocultó su disgusto ni puso paños calientes Claudio Giráldez a la eliminación copera del Celta. Crítico con los errores de su equipo en el primer tiempo, agradecido por el esfuerzo luego pero exigente a la hora de reclamar siempre el máximo porque .

Claudio se mostró dolido sobre todo por la forma de recibir el primer gol: « Estoy enfadado, fastidiado, creo que hemos hecho todo lo que estaba en la mano. Sobre todo estoy enfadado por los primeros 45 minutos, porque nos cuesta aprender las lecciones y hay errores como el del primer gol que es imperdonable y que son fallos recurrentes que no somos capaces de corregir». El técnico lamentó los desajustes del primer tiempo porque luego «en el segundo tiempo hemos atacado bien, mejorado el nivel de ritmo por dentro y por fuera. Hicimos una buena segunda parte hasta el 1-2. Ahí tuvimos dudas porque no supimos salir de ahí. La lesión de Borja nos hizo daño, nos dejó con uno menos en un momento delicado y hemos tenido al Albacete demasiado tiempo cerca de la portería. Y en un cambio de estructura de ellos nos han hecho el segundo».

El técnico del Celta insistió en que era una noche dura para él, descartó buscarle una lectura positiva a verse fuera de una de las competiciones y volvió a enviar un mensaje claro hacia su vestuario: «A nivel personal estoy fastidiado porque quiero tener el mayor número de partidos en un año. Estoy dolido porque lo teníamos en nuestra mano en el minuto 94 y porque no hemos entrado bien al partido por situaciones que se tienen que vivir antes y que son sencillas de mejorar. La conclusión es que no nos da para tres competiciones y que nuestro nivel es parecido al del Albacete, esa es la realidad. Debemos exigirnos a nivel colectivo y individual para competir en todos los partidos. El nivel que dimos en el segundo tiempo y en la prórroga está bien. Pero tenemos que aprender que el nivel de Primera y de Segunda es el mismo y que cuando no damos el doscientos por ciento en cada acción y regalas cinco minutos en el primer tiempo nos cuesta un gol y cuando luego regalas otros cinco en el en el segundo pues te sucede lo mismo».

«Ahora mismo no soy capaz de ver nada positivo en lo que nos ha pasado»

Tuvo también palabras para los aficionados en el primer momento realmente triste de la temporada: «A la afición le pido que nos siga apoyando y pedirle disculpas. Sé que creían que pasaríamos. La gente está fastidiada dentro del vestuario, hay muchos jugadores llorando fastidiados. Lo hemos intentado y hay que aprender de situaciones que se ve que nos cuesta asimilar, sobre todo al inicio. Es un aprendizaje. Cuando no damos el mejor nivel es difícil competir . Es verdad que la eliminación nos va a librar de una carga pero sinceramente yo lo que quería era seguir en la Copa».

Admite Claudio que el partido tiene una carga extra y es el desgaste de los jugadores pensando en el partido de este fin de semana ante el Oviedo: «Hay gente muy cansada, en Vigo se han quedado varios con fiebre, la lesión de Borja, molestias de Ristic, de Sotelo, no pensábamos en que una serie de jugadores tuviesen hoy ciento veinte minutos y a ver cómo recuperan pensando en el partido del sábado en Oviedo. Ahora mismo no soy capaz de ver nada positivo en lo que nos ha pasado».