«Lo bueno es que el sábado ya tenemos otro partido»
El poiense lamenta el desajuste defensivo en el primer gol del Albacete
REDACCIÓN
Vigo
Javi Rodríguez lamentó el error defensivo que propició el primer gol del Albacete. «Nos ponemos por detrás del marcador en un desajuste defensivo nuestro. Después comenzamos a jugar como deberíamos desde el primer momento, llegan los goles en la segunda mitad y en los últimos minutos encajamos el segundo, que fue muy complicado. En los penaltis la suerte no estuvo de nuestro lado», analizó tras el choque el zaguero.
El poiense piensa ya en el duelo liguero contra el Oviedo. “Lo bueno de tener tres competiciones es que el sábado ya tenemos otro partido. Tenemos que centrarnos en el Oviedo, que va a ser con otro rival muy complicado. Iremos allí a ganar», declaró.
