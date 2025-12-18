Almada promete buen juego y anuncia fichajes

El uruguayo Guillermo Almada, nuevo entrenador del Oviedo y el tercero que se sienta en el banquillo del conjunto azul en lo que va de temporada, dijo que tratarán de «convencer a la afición oviedista» con el juego del equipo, próximo rival del Celta.

«Vi a Jesús Martínez (máximo accionista del club) muy preocupado por la situación y no dudé en ningún momento que tenía que venir. El objetivo es rectificar el rumbo en la segunda vuelta y se están analizando diferentes jugadores para fichar en el mercado de invierno», comentó el extécnico del Real Valladolid en su presentación en el Carlos Tartiere.

Sostuvo que están convencidos de «poder sacar al club de esta situación difícil». «No me quiero poner a analizar mi salida del Real Valladolid. Si herí a alguien, pido disculpas. Cuando fui al Valladolid tenía un compromiso con Grupo Pachuca y este se solucionó para poder entrenar al Valladolid, ahora pasó algo parecido. Tengo un agradecimiento eterno al club, siempre trabajé y tomé decisiones con la mejor intención posible», dijo sobre su salida del club pucelano.

Guillermo Almada aseguró que conoce «muy bien a Fede Viñas» y dijo sobre su compatriota que lo ve «más como delantero centro que como extremo», demarcación que ocupó estos últimos meses a las órdenes de Luis Carrión.

El Oviedo de Almada completó ayer su segundo entrenamiento en la ciudad deportiva El Requexón, una sesión en la que no pudo contar con Nacho Vidal, Ovie Ejaria, Costas y David Carmo.