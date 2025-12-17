Guillermo Almada toma las riendas del Oviedo
efe
El uruguayo Guillermo Almada, hasta ahora entrenador delValladolid, se convirtió ayer en el nuevo técnico del Oviedo y sustituye a Luis Carrión en un banquillo que ya suma tres inquilinos en lo que va de temporada.
El Valladolid y el Oviedo alcanzaron a lo largo de la mañana un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos de Almada, que ha dirigido al primer equipo blanquivioleta en 18 encuentros desde de julio.
El Oviedo activó el pasado domingo por la tarde la opción Almada, poco después del 4-0 sufrido en Sevilla y de la destitución de Luis Carrión, llamando a un Valladolid que en un principio se mostró sorprendido, como así reconoció su copresidente Gabriel Solares, que apartó al uruguayo de su puesto mientras negociaba con el club asturiano.
