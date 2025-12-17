El Celta quiere lucir también en la Copa

El Celta se propone trasladar su buen momento liguero a la Copa del Rey, competición a la que el grupo de Giráldez retorna esta tarde con una exigente prueba frente al Albacete (Carlos Belmonte, 19:00, Movistar). Vivos todavía en Europa, pese al reciente batacazo frente al Bolonia, y reactivados en la Liga con los brillantes triunfos encadenados contra el Real Madrid y el Athletic, los celestes afrontan el duelo contra el cuadro manchego con la máxima ambición. «Queremos llegar a las vacaciones de Navidad vivos en las tres competiciones», ha sentenciado Claudio Giráldez, que ha pedido a sus jugadores «no ahorrarse ningún esfuerzo» para pasar a octavos de final.

A diferencia de anteriores eliminatorias coperas, nada o casi nada se ha dejado el técnico celeste en el armero, más allá de los tres lesionados (Aidoo, Carlos Domínguez y Pablo Durán) y los cuatro jugadores que se han quedado en Vigo por culpa de un proceso gripal: Radu, Marcos Alonso, Bryan Zaragoza y Sergio Carreira. Fuera de estas obligadas ausencias, tan solo se ha quedado en Vigo, por decisión técnica, Fran Beltrán.

Las novedades en la citación son los futbolistas del Fortuna Óscar Marcos, que ya tuvo minutos, con estreno goleador, en la eliminatoria frente al Puerto de Vega, y Hugo González, que regresa a la lista tras quedarse fuera de la del último partido contra el Sant Andreu para fortalecer el flanco izquierdo del ataque en ausencia de Bryan Zaragoza. Giráldez sopesó citar también a Ángel Arcos y Hugo Burcio, pero finalmente no los ha incluido en la convocatoria por considerar que tenía suficientemente cubiertas sus respectivas posiciones. Sí ha entrado, para cubrir la baja de Radu, el portero del Fortuna Marcos González.

Con independencia de los mimbres elegidos, el preparador celeste tendrá que lidiar con un rival peligroso, con jugadores de mucha experiencia y oficio en todas sus líneas, que ambiciona hacer saltar la sorpresa y tendrá el empuje de una hinchada entregada en un campo que se acercará al lleno.

Giráldez prevé una eliminatoria parecida a la del pasado año en El Sardinero, que el Celta superó en la prórroga con el cuchillo entre los dientes, y la reciente experiencia vivida contra el Sant Andreu hace pensar que no va a dejar nada al azar. La única cautela del preparador céltico será dosificar el esfuerzo de sus hombres más castigados con vistas al duelo liguero del sábado contra el Oviedo.

Una de las pocas certezas del once céltico será la presencia de Iván Villar bajo el travesaño, no tanto por la baja de Radu como por la decisión del técnico de dar al cangués el premio de la Copa, al menos en estas primeras rondas.

En el centro de la defensa se espera el retorno de Javi Rodríguez tras descansar contra el Athletic y es altamente probable la novedad de Yoel Lago, que no juega desde el choque europeo contra el Ludogorets. El perfil izquierdo del eje podría ser para Ristic, con Rueda arrimado al carril derecho y Mingueza o Hugo Álvarez al costado zurdo. En medio del terreno se adivina el retorno de Damián, con oportunidad de reivindicación tras el desastre de Razgrad, acompañado por Sotelo o Ilaix Moriba. Por lo que respecta al frente ofensivo podría repetir Jutglà y optar por Jones y ser novedad en punta Borja Iglesias, con dudas en el costado izquierdo, al que son candidatos Williot y Hugo González.

El Albacete, mientras, quiere pasar página sobre la última derrota liguera contra el Málaga. El cuadro manchego busca en la Copa un triunfo de prestigio que lo reactive en la Liga, donde no acaba de despegar tras perder tres de sus últimos cuatro partidos. Alberto González cuenta con las bajas por lesión del delantero Higinio y el central Pepe Sánchez. El técnico jienense ha convocado para el choque a los jugadores del filial Dani Bernabéu, Capi y Morientes.