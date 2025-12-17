El Celta deja escapar el partido en Albacete y se despide de la Copa en una tanda terrible

El sueño del Celta en la Copa del Rey no ha pasado de los dieciseisavos de final. El conjunto celeste no supo mantener la ventaja que tanto le había costado recuperar frente al Albacete y terminó siendo la víctima en una pobrísima tanda de penaltis. Los de Giráldez se repusieron a un mal primer tiempo tras el descanso. Los goles de Yoel Lago y Borja Iglesias sirvieron para remontar el tanto inicial de Jefté y con ellos parecía que el cuadro vigués podría llegar tranquilo al final del partido, pero el Celta empezó a dar facilidades al Albacete, que poco a poco se fue viniendo arriba empujado por su afición hasta que en el descuento apareció la cabeza de Jesús Vallejo para mandar el partido a la prórroga

Los vigueses fueron superiores en la siguiente media hora. Jutglà e Ilaix pudieron impedir que el choque se decidiese desde los once metros, pero los manchegos aguantaron. En la tanda final no hubo color. Mingueza, Hugo Álvarez y Aspas fallaron los tres primeros lanzamientos. Iván Villar no estuvo ni cerca de parar los que le chutaron a él. Alegría desbordada en el estadio Carlos Belmonte. El Albacete elimina a un 'Primera' y se medirá en octavos contra uno de los equipos de la Supercopa. En Vigo la ilusión por la Copa muere antes de llegar a 2026. Balaídos seguirá sin disfrutar de esta competición una temporada más.