El entrenador del Albacete, Alberto González, confía en hacer saltar la sorpresa eliminando esta tarde al Celta de la Copa de Rey. «El equipo hará que toda la gente que vaya al partido se sienta orgullosa», declaró, prometiendo batalla, el técnico jienense, que pasó página sobre la derrota liguera cedida el pasado fin de semana contra el Málaga. «Tuvimos un mal día, pero lo hemos superado como tantos malos días que tenemos en la vida. Ya estamos centrados en lo que viene y tenemos un reto ilusionante desde el mismo momento en que el nombre del Celta salió del bombo», apuntó González, que no se contuvo a la hora de elogiar al Celta: «Es un equipo espectacular, que está jugando competición europea, que ganó en el Bernabéu hace poco y que está en un buen momento. Pero tenemos el deseo de poder pasar esta eliminatoria».