El Oviedo-Celta del sábado, declarado de «alto riesgo»

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partidos de alto riesgo el Oviedo-Celta, que se jugará el sábado (14 horas), y el Espanyol-Barcelona, programado para el 3 de enero.

La rivalidad de las aficiones en ambos encuentros y los antecedentes de temporadas previas han motivado que esta comisión los catalogue de alto riesgo, informó el Ministerio del Interior. Esta declaración obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las hinchadas dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos al estadio, así como a reforzar los dispositivos de las fuerzas de seguridad.