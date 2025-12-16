El mejor arranque de la última década

Marco Garcés se congratulaba ayer de que el Celta esté protagonizando su mejor arranque de temporada de la última década. El equipo de Claudio Giráldez ha alcanzado los 22 puntos en 16 jornadas de la Liga después de festejar su primera victoria en Balaídos. Con los goles de Williot Swedberg y de Jones El-Abdellaoui, el equipo celeste recuperó el entusiasmo alcanzado una semana antes con el triunfo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, también por dos goles a cero, lo que implica además un par de imbatibilidades consecutivas de Ionut Radu. De esta forma, el tropiezo en la Liga Europa ante el Bolonia queda dulcificado en cierta manera tiendo en cuenta que a los celestes les quedan dos jornadas para intentar clasificarse para la siguiente ronda del segundo torneo continental. Si mañana gana en Albacete, los de Giráldez se plantarán con vida en las tres competiciones en un mes de enero que también se espera intenso para el conjunto vigués.

Solamente el equipo dirigido por Eduardo Berizzo en la temporada 2014-15 alcanzó mayores registros que el actual después de jugarse la decimosexta jornada del campeonato regular. Entonces, el Celta sumaba 31 puntos, un registro que le llevaba hasta la cuarta plaza, con derecho a participar en la Liga de Campeones. Aquel curso, el conjunto vigués se clasificó para la Liga Europa al concluir en la sexta posición.

Con ese premio también fue agasajado el Celta de Giráldez el curso pasado, tras finalizar séptimo. Entonces, en la jornada 16ª acumulaba 18 puntos. Un año después, los célticos se superan, a pesar de competir en tres torneos. Sus 22 puntos le llevan a mejorar los 21 que logró en las campañas 2016-17, en que también disputó la competición continental de la mano de Berizzo, y 2018-19, dirigida por Antonio Mohamed, Miguel Cardoso y Fran Escribá. Ese equipo finalmente se quedó a las puertas del descenso.

Desde la llegada de Giráldez al banquillo celeste, todo son buenas noticias para el equipo vigués, que mejora los resultados precedentes aunque le cueste mantener el ritmo en la Liga Europa después de encadenar dos derrotas ante el Ludogorets y el Bolonia. En el club, sin embargo, se muestran confiados en poder alcanzar la siguiente ronda continental. «Muy optimista. Veo un equipo conjuntado, son compañeros y amigos. Veo al club dando todo y al celtismo volcado. Creo que nos vamos a clasificar», manifestó ayer la presidenta Marián Mouriño. El director deportivo, Marcos Garcés, hablaba de la agitada última semana: «Ha sido una semana brutal, que empezó con el Madrid en el Bernabéu. Después el lunes con el evento de Celta Integra, donde todos tuvimos el nudo en la garganta durante 2 horas. Después, mi renovación, hablar con mi familia, después lo de Bolonia y ayer cerrando con lo de Bilbao. Ha sido una semana muy intensa» y de mucha alegría para el Celta.