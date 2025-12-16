Homenaje de los veteranos del Celta a José Luis Lago Vila y Santiago Mina

La Agrupación de Antiguos Jugadores del Celta celebró el viernes pasado la vigésimoctava edición de su «Xuntanza anual» en el hotel Attica de Samil. Al multitudinario acto de confraternidad también acudió la presidenta del club vigués, Marián Mouriño. Los exfutbolistas José Luis Lago Vila (central pontevedrés que jugó en la década de los 70) y Santiago Mina Vallespín (defensa turolense que jugó en la década de los ochenta) fueron homenajeados por sus compañeros con la insigna de oro de esta entidad que preside Francisco Doblas (en la imagen, quinto por la izquierda, junto al resto de directivos).