Homenaje de los veteranos del Celta a José Luis Lago Vila y Santiago Mina
La Agrupación de Antiguos Jugadores del Celta celebró el viernes pasado la vigésimoctava edición de su «Xuntanza anual» en el hotel Attica de Samil. Al multitudinario acto de confraternidad también acudió la presidenta del club vigués, Marián Mouriño. Los exfutbolistas José Luis Lago Vila (central pontevedrés que jugó en la década de los 70) y Santiago Mina Vallespín (defensa turolense que jugó en la década de los ochenta) fueron homenajeados por sus compañeros con la insigna de oro de esta entidad que preside Francisco Doblas (en la imagen, quinto por la izquierda, junto al resto de directivos).
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia