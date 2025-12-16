Giráldez: “Queremos estar en octavos y para eso tenemos que estar muy bien”

Claudio Giráldez no se fía un pelo del Albacete, al que el Celta se enfrenta mañana en el Carlos Belmonte en busca del pase a los octavos de final de la Copa del Rey. El técnico pronostica frente a los manchegos una eliminatoria tan complicada como la que su equipo superó la pasada temporada contra el Racing de Santander en esta misma ronda de competición. “Sabemos la poca diferencia, si la hay, entre un equipo como el nuestro y cualquier equipo de Segunda y encima jugamos fuera de casa”, ha advertido en la rueda de prensa previa al choque el preparador celeste, que ha pedido máxima tensión a sus jugadores. “Tenemos muchos antecedentes de las dificultades que puede haber cuando te toca un rival de Segunda. Tenemos que estar concentrados y atentos todo el partido y precisos para ganar. Queremos estar en octavos de final y para eso tenemos que estar muy bien”, ha alertado. Y ha precisado: “Va a ser un partido supercompetido hasta el minuto final y así tenemos que verlo. Los partidos se empiezan a jugar en el minuto uno y se acaban cuando pita el árbitro. Con esa mentalidad tenemos que ir, sin ahorrarnos ningún esfuerzo”.

El entrenador del Celta ha desgranado algunas claves de lo que espera que haga su equipo para pasar de ronda. “Tenemos que ser capaces de acertar en la alineación, en la convocatoria, en los cambios con los jugadores que consideremos que estén mejor, ya no solo en lo físico si no en lo mental para tener la ilusión que tenemos todos, tanto club, como el cuerpo técnico y el vestuario”, ha explicado Giráldez, que confía en empezar el nuevo año con el equipo vivo en todas las competiciones: “Queremos avanzar en las tres competiciones con el antecedente de la eliminatoria anterior y del año pasado en dieciseisavos, que fue una agonía”.

Claudio Giráldez conoce bien y valora mucho como profesional a Alberto González, a quien ya se enfrentó en Primera RFEF cuando este entrenaba al Linares. “Es un entrenador que confía en su plantilla, que busca los perfiles adecuados para sus partidos y suele variar. Podemos tener alguna cábala de lo que va a hacer, pero no demasiada garantía ni el sistema, porque ha jugado con defensa de cuatro y de tres. Es un gran entrenador “, ha observado el estratega porriñés, que tampoco ha escatimado elogios hacia la plantilla del Albacete: “Tiene jugadores determinantes en el último tercio y con mucha experiencia atrás. Es un equipo ofensivo, que quiere tener la pelota. Alberto siempre intenta estar lejos de la portería rival, queriendo ser dominador, con movilidad en los jugadores de dentro”.

El técnico céltico ha asegurado que no va a reservar gente para el compromiso liguero del sábado contra el Oviedo, más allá de Marcos Alonso, Radu y Bryan Zaragoza, los tres jugadores que se han quedado en Vigo por culpa de un proceso gripal. “Vamos a sacar el once más competitivo que veamos para ganar. Una vez acabe el partido, pensaremos en Oviedo. Estamos en la recta final de este año, que ha sido exigente y queremos cerrarlo bien”, ha apuntado el louriñés, que ha agregado: “Intentaremos tener soluciones para ambos sistemas, tanto defensivo como ofensivo, con mucho jugador en último tercio de campo peligroso con capacidad para hacer gol, de uno contra uno, de velocidad, mucho rematador.”.

Del plantel del Albacete, Giráldez ha destacado gente con larga experiencia en Primera como Carlos Neva, Fran Gámez o Jesús Vallejo en defensa o Jon Morcillo y Antonio Puertas en ataque, pero ha valorado sobre todo su buen desempeño colectivo. “Es un equipo muy completo. Ojalá podamos quitarle la pelota, meternos en su campo. Va a ser importante adelantarnos, ojalá lo consigamos. Tenemos que hacer un partido muy sólido para pasar la eliminatoria", ha resaltado.

Preguntado por su renovación, a la que Marco Garcés se refirió la víspera, el preparador céltico dijo solo estar preocupado de los dos partidos que restan antes del paréntesis navideño. “Lo importante es el Albacete, que ganemos el partido, pasemos la eliminatoria y que después lleguemos con toda la energía contra el Oviedo, que va a estrenar entrenador. Tenemos que esta con la mente muy abierta a lo que pueda pasar”, ha indicado.

Por lo que respecta a la inminente reapertura invernal del mercado, Claudio Giráldez no se ha movido de su discurso: “Lo importante es no debilitarnos, lo dije el año pasado. Tenemos una plantilla compensada, con recursos. Si la podemos mejorar, genial. Lo más importante es que no la debilitemos y que sigamos siendo igual de fuertes que hasta ahora”. Sus preferencias sobre el fichaje de un centrocampista creativo con buen último pase [léase Fer López] también están claras: “Me mantengo en la misma línea de lo que dije al principio de temporada y lo que hablé. Tenemos tiempo para hablar del mercado. Quedan cuatro días para irnos de vacaciones. Tenemos dos partidos y todo lo que sea pensar en otra cosa va a descentrar”.