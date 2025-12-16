Almada se compromete con el Oviedo tras dejar Valladolid
nacho azparren
Mientras Valladolid y Oviedo pulen los detalles de la llegada de Guillermo Almada al club azul, el equipo pucelano ya planifica sin el entrenador charrúa. El conjunto vallisoletano anunció ayer que será Sisi, miembro del cuerpo técnico, el que se sentará en el banquillo en el choque contra el Eibar.
El copresidente del Valladolid, el mexicano Gabriel Solares, habló de la situación ante la prensa: «Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional del Oviedo haciéndonos saber que tenían la intención de contar con los servicios de Guillermo Almada. En ese momento, para mí era una opción inviable, no lo teníamos planeado. Pero hablo con Almada y me dice que le gustaría escuchar la oferta del Oviedo. Para mí, a partir de ese momento deja de ser entrenador del Valladolid. Esta institución está por encima de cualquier persona», comentó el dirigente del club pucelano.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia