Almada se compromete con el Oviedo tras dejar Valladolid

Mientras Valladolid y Oviedo pulen los detalles de la llegada de Guillermo Almada al club azul, el equipo pucelano ya planifica sin el entrenador charrúa. El conjunto vallisoletano anunció ayer que será Sisi, miembro del cuerpo técnico, el que se sentará en el banquillo en el choque contra el Eibar.

El copresidente del Valladolid, el mexicano Gabriel Solares, habló de la situación ante la prensa: «Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional del Oviedo haciéndonos saber que tenían la intención de contar con los servicios de Guillermo Almada. En ese momento, para mí era una opción inviable, no lo teníamos planeado. Pero hablo con Almada y me dice que le gustaría escuchar la oferta del Oviedo. Para mí, a partir de ese momento deja de ser entrenador del Valladolid. Esta institución está por encima de cualquier persona», comentó el dirigente del club pucelano.