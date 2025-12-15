«Optimismo» en el Celta para la renovación de Aspas

El Celta eligió el estadio de Balaídos para escenificar este mediodía la renovación de Marco Garcés hasta 2030. Tanto el director deportivo como la presidenta céltica, Marián Mouriño, se mostraron optimistas sobre la renovación de Iago Aspas, que finaliza contrato el 30 de junio próximo, un mes antes de cumplir 39 años. Garcés comentó que las negociaciones para la continuidad de Óscar Mingueza «siguen abiertas» y que también espera que lleguen a buen término para que el zaguero catalán extienda su contrato en Vigo más allá de junio de 2026. El máximo responsable deportivo del club celeste desveló que ya han iniciado conversaciones con el agente de Pablo Durán para renovar al delantero de Tomiño, cuyo contrato se extiende hasta 2027, y que desde el club son optimistas con poder prolongar la relación contractual con Claudio Giráldez y con Starfelt. En cuanto a salidas, desde el Celta esperan anunciar en los próximos días la desvinculación con Luca de la Torre, cedido en el San Diego, que interesa a varios clubes de la MLS estadounidense, donde podría continuar un Tadeo Allende por el que esperan ingresar por encima de los 4,5 millones de euros que abonaron hace dos años al Godoy Cruz por delantero argentino. Garcés, que ahora mismo ve muy poco probable el regreso a Vigo de Fer López en calidad de cedido, teme que en el mercado de invierno aparezcan tentadoras ofertas económicas por algunas de las piezas más valiosas de la plantilla de Giráldez. Tras dos años en Vigo, el ejecutivo deportivo mexicano expresó su «agradecimiento y gozo» por ampliar su contrato por cuatro años más, reiterando su apuesta por la cantera, a la que considera «el corazón» del Celta. Según Marián Mouriño, el director deportivo cumplió con creces ese objetivo de potenciar el fútbol base de A Madroa. La presidenta calificó de «año espectacular» un 2025 que el Celta cierra esta semana tras la eliminatoria de Copa contra el Albacete y la jornada de Liga que el sábado le llevará al Carlos Tartiere para enfrentarse a un Oviedo en puestos de descenso que acaba de presentar a su tercer entrenador de la temporada, Guillermo Almada, procedente del Valladolid.

«Estoy súper agradecido, muy muy contento por esta renovación. No tengo más que palabras de agradecimiento y de satisfacción. Es un placer colaborar día a día con compañeros como los que están aquí presentes», dijo Garcés en referencia a Álex Otero, Míchel Martínez y Álex Andújar y un ausente Mateo Míguez. Tampoco se olvidó de citar a veteranos trabajadores del Celta como Santiago Castro y Alejandro Lago. «La cantera como corazón de todo lo que se hace aquí. Son los jugadores, los entrenadores porque se habla mucho de Claudio, que ha hecho un papel brutal en Primera División, pero también lo que están haciendo Fredi Álvarez, Alberto Suárez o Juan Recondo». Y como objetivo de su departamento para los próximos años se marca «seguir creciendo siendo ambiciosos, seguir queriendo más».

Sobre Aspas, cuyo contrato finaliza el próximo mes de junio, el director deportivo del Celta explicó: «De la renovación no hemos hablado, pero de qué podría venir después (de su retirada) sí lo hemos hablado con Iago, que es un tipo que está muy abierto a explorar opciones y a nosotros nos vendría fantástico. Me encantaría colaborar codo con codo con él», dijo Garcés, subrayando después que espera que sus palabras no se interpreten como que está deseando la retirada del moañés, ni mucho menos: «Ojalá juegue muchos años más y, cuando decida dar el paso, seguramente encontraremos un modo de trabajar juntos».

La renovación de Mingueza es otro de los asuntos que ocupan al máximo responsable deportivo del Celta. El jugador queda libre a partir de junio y tiene sobre la mesa contratos elevados del fútbol árabe pero el catalán insiste en subrayar lo bien que se encuentra en Vigo. «Hoy leía varios artículos sobre Mingueza diciendo que ve con buenos ojos una renovación. Nosotros también lo vemos así y, bueno, tenemos conversaciones abiertas y espero que lleguen a buen término».

Otro de los deseos del club vigués es conseguir el regreso de Fer López, que apenas dispone de minutos de juego en la Premier. «Lo de Fer López está muy difícil, el Wolvehampton puso un dinero importante. Es un perfil que nos vendría bien, pero está complicado». Garcés no contempla fichajes en enero, pues recuerda que tienen ocupadas las 25 fichas del primer equipo y que sin vacantes no podrán incorporar más jugadores. «Nadie quiere salir y así es difícil fichar. Necesitamos una plantilla más corta en Primera. Va a ayudar cuando la gente del Fortuna esté un poco más cerca de dar el salto al primer equipo. En la generación del 2005 tenemos poco y a la del 2006 le falta un poco de tiempo».

Tadeo Allende, por su parte, viene de firmar 25 goles con el Inter de Miami, que acaba de ganar el título de la MLS y el club de Florida desea seguir contando con el delantero del Celta. «El Inter de Miami lo quiere, pero estamos lejanos de un acuerdo. La ventana de fichajes allí es hasta marzo, debemos ser pacientes. Tadeo está citado para el 2 de enero en Afouteza», recordó Garcés, en referencia al día en el que el primer equipo regresará a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas.

Inminente parece un acuerdo para el traspaso de Luca de la Torre, que también jugó el último año cedido en el San Diego, que ha descartado ejecutar la opción de compra por el internacional estadounidense. En Vigo, sin embargo, confían en hacer caja con el centrocampista, que concluye contrato con el Celta el próximo junio: «Con Luca estamos cerca de llegar a un acuerdo, no rescisión del contrato, pues hay quien está dispuesto a pagar por él», comentó el director deportivo céltico.

La ampliación del contrato de Garcés hasta 2023 se produce dos meses después de que el club anunciase la de Giráldez hasta 2027. El director deportivo del Celta se muestra partidario de abordar otra nueva renovación del entrenador de O Porriño. «Sería lo ideal. Llevamos dos años y hemos renovado a Claudio unas cuantas veces. Va a ser un tema del próximo año, es alguien que nos viene muy bien». Sobre este punto, Marián Mouriño añadió: «Está rindiendo muy bien, lo vemos todos. Está muy involucrado con el proyecto de cantera, es el entrenador ideal. En el club queremos que Claudio esté muchos años con nosotros».

La dirigente céltica justificó el contrato de larga duración a Garcés, algo inusual en el club vigués: «Muy contenta de anunciar la renovación de Marco Garcés hasta junio del 2030. Necesitábamos que fuera un contrato largo y él lo aceptó. En todos los contratos siempre hay cláusulas de salida, de negociación y tal, pero bueno, son cláusulas beneficiosas y nobles y buenas para las dos partes. Marco no es un director deportivo al uso, es un director de fútbol que lleva todas las verticales y para desarrollar el proyecto que estamos haciendo necesitamos tiempo, ¿no? Hemos lanzado, como sabéis, la academia en Senegal», dijo Marián Mouriño.

La presidenta se mostró feliz por la marcha del equipo de Giráldez, que viene de ganar en el Bernabéu y el triunfo ante el Athletic Club llevó al Celta hasta la octava plaza de la clasificación en una temporada en la que la afición puede disfrutar de nuevo de la competición europea. «Ha sido un año espectacular en todos los aspectos, firmaría otro igual. La ilusión y la unión nos han llevado hasta aquí. Estamos contentos con la plantilla porque han sabido levantarse y están rindiendo muy bien. Si no se toca, tampoco me importa. No buscamos cesiones, ni entradas, ni ventas; luego, el mercado vendrá». Asimismo, se mostró satisfecha con el papel del Celta en la Liga Europa, a pesar de encadenar dos derrotas consecutivas en las últimas jornadas que complican su clasificación para la siguiente ronda: «Muy optimista. Veo un equipo conjuntado, son compañeros y amigos. Veo al club dándolo todo y al celtismo volcado. Creo que nos vamos a clasificar».

Por último, la dirigente céltica habló del proyecto de entrar en el accionariado de un equipo portugués. El Feirense fue el último club con el que se relacionó al Celta. «Seguimos interesados en tener un equipo en Portugal para desarrollar talento. No hemos llegado a ningún acuerdo. Se calentó mucho el ambiente en Portugal y subieron los precios», añadió Marián Mouriño.