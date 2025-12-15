Claudio Giráldez expresó tras el choque su satisfacción por un primer triunfo del curso en Balaídos que el Celta llevaba esperando demasiado tiempo. «Hacía falta esta victoria en casa. Los jugadores han hecho un partido perfecto y en muchos momentos del partido ha salido lo que queríamos en el plan. Me alegro, sobre todo, por los aficionados. Se lo merecen por su apoyo incondicional. Es un regalo de Navidad en nuestro último partido en casa antes de cerrar el año. Ha sido un día redondo», declaró a Movistar el técnico a la conclusión del choque.

Posteriormente, en rueda de prensa, el preparador céltico, que valoró la capacidad de sus jugadores para revertir su mala racha como locales. « Hemos hecho cosas bien en el partido y cosas no tan bien. Hemos sido capaces de cambiar esta racha de resultados en casa en Liga, que creo que es lo más importante seguramente del partido », dijo.

El entrenador del Celta reconoció que la presión por la necesidad de brindar a sus aficionados la primera victoria hizo a su equipo cometer algún error. «Con la tensión que lleva esa racha de resultados que, en momentos, nos ha hecho jugar precipitados o no entender bien lo que estaba pasando en el terreno de juego, pero creo que el equipo ha estado, en líneas generales, bien», explicó.

Giráldez valoró también el salto clasificatoria que ha pegado el Celta tras este primer triunfo en casa, pero evitó hablar, de momento, de otro objetivo que no sea la permanencia: «Nos queda hacer 20 puntos más. Tenemos que hacer 20 puntos más y a partir de ahí ya veremos. De momento estamos bien posicionados en ese aspecto y contento de haber sumado los últimos 6 puntos en Liga que nos hacen dar un saltito».

Al entrenador celeste se le preguntó por el discutible penalti de Carreira a Nico Williams que el árbitro no sancionó en el campo, pero sí después de consultar la jugada en el monitor a instancias del VAR. «Han considerado que es penalti. No sé la intensidad del contacto si es suficiente o no. Entiendo que es interpretación y lo han decidido así, que fuese a revisarlo al VAR cuando él no lo había señalado», comentó Giráldez, que consideró la acción «determinante», al tiempo que lamentó la cantidad de penas máximas que el Celta está recibiendo esta temporada: «Estamos cometiendo demasiados penaltis. Aún lo hablamos esta semana y ya hemos cometido otro. Estamos teniendo el acierto y la suerte de Radu y ha sido clave, ya no sé para el devenir del resultado sino para la sensación final para no pasar apuros. Ha sido importante para mantener el control en los últimos 10 o 12 minutos finales y en los 7 de añadido, sí».