El ser humano ha matado y muerto por sus colores desde que aprendió a teñir sus prendas. El color de las banderas, como la oriflama francesa, proclamaba la guerra y el color de los uniformes distinguía entre las carnes, que eran en realidad iguales cuando se desparramaban. Rojos y azules. Blancos y rojos. Azules y grises. Contiendas civiles e inciviles. Ese cainismo, también en el deporte. En Constantinopla, en 532, los verdes monofisitas se rebelaron contra los azules ortodoxos en la revuelta de la Niká que casi derroca a Justiniano. Se odiaban por sus cuádrigas favoritas en el hipódromo, por su clase social, por su idea de Dios. Aún hoy seguimos matando y muriendo por el color de la piel o del pasaporte. Aún hoy se agrede o insulta por el color de la camiseta.

Seguidores de los dos clubes. | Alba Villar

Por contra, en Balaídos, en sus aledaños y en sus entrañas, los colores combinan en armonía bajo el anhelado sol. Todos los tonos de las indumentarias célticas: celeste, negro, rosa; todos los del Athletic Club, rojo, verde, blanco. Se enarbolan bufandas mixtas y se reparten abrazos. Ondean las ikurriñas y las estreleiras. El color se ofrece y se regala. El ser humano ama y es amado.

Las dos aficiones, en Eugenio Kraff. | Alba Villar

La xuntanza previa ha institucionalizado los lazos que el tiempo había ido asentando de manera natural. El olivo y el roble entrelazan sus profundas raíces. Algunos hinchas vizcaínos se ubican en la esquina visitante. Algunos se reparten entre las otras gradas e incluso participan de la ceremonia inicial.

Dos hinchas del Athletic Club. | Pablo H. Gamarra

Hay himnos guerreros que arengan al combate e himnos que difunden la alegría. Himnos de desfile y de misa. Todos los del libreto céltico, que son himnos de fe, se entonarán esta tarde. También el himno tradicional, en las voces eternas de A Roda. También el Miudiño y la Rianxeira, que anticipan la fiesta igual que el «swing long, sweet chariot», que en las gradas de Twickenham sólo se canta cuando el XV de la Rosa galopa hacia la victoria. El rival en Balaídos también sabe que esas olas que vienen y van están certificando su derrota.

Javi Rueda, al final del partido. | Pablo H. Gamarra

«Radu, Radu», vuelve a tronar Marcador, tras el penalti y al final. El «Gudelj, Gudelj» de esta época, aunque aquel celebrase goles y el actual, paradas. La fotografía del rumano cabeza abajo se ha convertido en otro ritual que la gente demanda y jalea.

No todos participan de la fotografía. No figuran Beltrán ni Bryan Zaragoza. El malagueño, pese a que en teoría Claudio Giráldez ha querido protegerlo de sus molestias musculares, enfila el vestuario eludiendo el saludo del técnico. El mismo Bryan que el jueves lo abrazaba tras su tanto. Nada que enturbie la alegría. Son los colores infinitos y cambiantes de cada corazón.