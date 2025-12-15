«Ellos fueron certeros y nos faltó pegada»
El técnico rojiblanco no pone reparos a la derrota
Ernesto Valverde, técnico del Athletic, indicó a la conclusión del encuentro que a su equipo le faltó el acierto que el Celta tuvo para llevarse el partido. «Ellos han sido certeros y no hemos tenido suficiente pegada para transformar las ocasiones que hemos tenido, que tampoco han sido muchas», comentó Valverde, que hizo el siguiente análisis de lo ocurrido: «. El primer tiempo estaba en una zona que nosotros robábamos, pero no transformábamos en situaciones de verdad porque nos faltaba velocidad, éramos lentos, previsibles. Y ellos el peligro es que Aspas nos filtrara un pase porque ellos corrían bien. Necesitábamos algo más. No teníamos juego para generar y luego nos hemos ido fundiendo en cuanto a la presión y ha sido más complicado».
