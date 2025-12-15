El Celta recupera el liderato tras ganarle al Solares

El Celta aprovechó el tropiezo de su rival directo,y con la victoria ante el Solares recuperó el liderato del grupo. No fue un partido fácil para los vigueses, que en los primeros cuarenta y cinco minutos tuvo la posesión, pero no acierto ante la portería rival.

Tras el descanso el equipo dio un paso al frente, pero con empate en el marcador vio como el Solares disponía de una gran oportunidad, con hasta tres ocasiones seguidas. El primer tanto del Celta desarboló al Solares.