El Celta recupera el liderato tras ganarle al Solares
El Celta aprovechó el tropiezo de su rival directo,y con la victoria ante el Solares recuperó el liderato del grupo. No fue un partido fácil para los vigueses, que en los primeros cuarenta y cinco minutos tuvo la posesión, pero no acierto ante la portería rival.
Tras el descanso el equipo dio un paso al frente, pero con empate en el marcador vio como el Solares disponía de una gran oportunidad, con hasta tres ocasiones seguidas. El primer tanto del Celta desarboló al Solares.
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Davila 12/12/2025
- La fiebre «híbrida» llega a Vigo: mitad atletas, mitad máquinas
- Un volanteiro gallego embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle