El Celta progresa desde la defensa

Siete interminables meses, desde su triunfo de la pasada temporada frente al Sevilla el pasado 10 de mayo, encadenaba el conjunto celeste sin saborear la victoria ante su hinchada, que ya comenzaba a pensar que tendría que desplazarse lejos de Balaídos para poder ver ganar esta temporada a su equipo un partido de Liga. El triunfo frente a los de Ernesto Valverde corta en seco la racha y pone, como anhelaba Giráldez, un broche dorado a un 2025 memorable, que los celestes despiden en casa a lo grande, a rebufo ya de puestos europeos, muy vivos en todas las competiciones y con la creciente sensación de que esta puede ser también una campaña histórica.

Pero al margen del beneficio anímico que supone acabar con un problema que amenazaba con pasar factura, el duelo contra el Athletic deja un reguero de buenas noticias, por la solvencia para conceder muy poco a un adversario que cuenta variados y peligrosos recursos ofensivos, el buen desempeño colectivo y la aportación individual de futbolistas que habían asomado poco y comienzan a dar mucho. Williot es seguramente el ejemplo más evidente, pero en este mismo saco están puede meterse a Jones, un cohete, y a Miguel Román, que ayer formó un convincente y novedoso doble pivote con Sotelo, del que el vigués, que últimamente había desaparecido de las alineaciones, también salió reforzado.

Un gol en cuatro partidos. El Celta ha recibido un solo gol en los últimos cuatro partidos ligueros. Se lo marcó Kike García, en el minuto 87 del partido contra el Espanyol, único que ganó a los celestes, que suman tres triunfos con portería a cero frente a oponentes de tanto fuste como el Athletic y el Real Madrid, además de ganar también sin sacar de centro en un estadio tan complicado como Mendizorroza, donde hasta ayer solo había ganado el Sevilla. Los celestes han ganado solidez defensiva con respecto al pasado curso y comienzan a carburar en ataque. El conjunto de Giráldez ha perdido algo de vértigo, pero ha ganado mucha consistencia atrás.

Semana grande de Williot. Williot está de vuelta y el Celta lo celebra a lo grande. Tras un titubeante inicio de curso en el que el no parecía el mismo y una inoportuna lesión con la selección lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de mes y medio, el talento sueco comienza a desatarse. El Celta echaba de menos, y mucho, su capacidad de desequilibrio y contundencia frente al marco rival, de la que su exquisito gol al Madrid en el Bernabéu es perfecto ejemplo. Bryan Zaragoza, pese a su reciente estreno goleador contra el Bolonia, no acaba de encontrar el sitio ni el juego que se le supone y Jones apunta alto, pero necesita ganar experiencia.

El internacional sub 21 sueco vive su primera semana grande de la temporada, con doblete para firmar un histórico triunfo en el Santiago Bernabéu, asistencia a Bryan en el duelo europeo contra el Bolonia y gol para encarrilar un triunfo frente a Athletic en Balaídos que se hacía esperar desde hace siete meses.

Williot está ofreciendo también esta temporada una muestra de versatilidad desconocida. El sueco había brillado como extremo izquierdo, incluso como delantero, sobre todo como agitador de partidos desde el banquillo. Este curso luce también como titular y está ofreciendo un gran rendimiento en banda derecha, aunque lo habitual es que, con los cambios, Giráldez lo emplee en ambos flancos a lo largo de un mismo partido.

Un cerrojo llamado Radu. Las tres porterías a cero firmadas por el Celta en los últimos cuatro partidos liguero tienen mucho que ver con el guardameta rumano, de largo el fichaje que mejor está rindiendo este curso. Radu ha aportado una seguridad a la portería que no se veía desde hace mucho tiempo y se ha revelado además como un consumado atajador de penaltis en una temporada en la que al Celta le llueven las penas máximas. Solo dos de los seis penaltis que le han tirado han acabado en el fondo de la red. Se lo detuvo ayer a Nico Williams impidiendo al Athletic meterse en el partido y antes a Rafa Mir, aunque no evitó la derrota frente al Eche. Budimir le lanzó dos y estrelló uno en el larguero, propiciando la victoria celeste en El Sadar; el granota Etta Young perdonó el empate en el Ciutat de Valencia tirándolo al poste. Lewandowski, en cambio, no falló para apuntalar el triunfo del Barça en Balaídos.

Jones pide paso. La entrada de Jones tras el descanso cambió el choque, dando al Celta profundidad y velocidad para correr a las espaldas de la adelantada línea de presión del Athletic. Estreno goleador del chico con definición exquisita, elevando con sutileza el balón sobre Unai Simón, tras dilapidar otro mano a mano muy parecido (aunque peor ejecutado) que el desperdiciado en su día contra la Real Sociedad.

Jones es muy rápido de piernas y tiene la intuición que se necesita para romper y tan joven que su margen de mejora es extraordinario. Solo hemos comenzado a ver lo mucho que pueda dar.