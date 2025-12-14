Valverde: «El Celta tiene el mismo glamour que el Atlético o el PSG»

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, valora al Celta, como «un gran equipo con el mismo glamour»» que los tres a los que han enfrentado de manera consecutiva la última semana, Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG.

«Al margen del nombre o el glamour que puedan tener los equipos, unos más, otros menos, a nosotros lo que nos importa son los resultados y las sensaciones para conseguir esos resultados», subrayó el entrenador del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro de Balaídos.

Valverde valoró de manera global la próxima serie de cuatro partidos -Celta, Espanyol, Ourense en Copa y Osasuna, ya en enero- como un lote de partidos «importantes» para «terminar bien la primera vuelta» y dar ese primer paso en el torneo copero.

«Con estos dos últimos partidos -Atlético y PSG- tenemos una buena sensación y vamos a ver si la podemos extender. El Celta no está lejos en la clasificación, también juega en Europa y viene de ganar en el Bernabéu jugando bien, no por casualidad», destacó.

«No han ganado en casa en Liga, pero en Europa sí. Tienen un buen trato de balón e intentan salir jugando siempre con un buen juego interior y velocidad para desenvolverse. Es un rival que generalmente siempre nos genera problemas porque tienen recursos tanto por dentro como por fuera», añadió Valverde .

Acerca de su equipo comentó que espera que Robert Navarro, que se recupera de un esguince de tobillo, pueda estar disponible para el último partido liguero del año, el día 22 contra el Espanyol, y avanzó que Iñaki Williams reaparecerá en Balaídos tras haber regresado a la convocatoria para el partido del PSG.

«Iba muy justo (Iñaki), pero la idea es que estuviera el miércoles con nosotros por ser quien es y por el impulso que tiene, aunque tenía claro que no iba a participar. Pero ya le veo bien y es el momento, no sé si de inicio o después, pero tiene que empezar a participar porque está bien recuperado», destacó.