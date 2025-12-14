Prueba de la máxima exigencia para el Fortuna en Lezama

El Celta Fortuna afronta este mediodía una prueba de la máxima exigencia en Lezama en un atractivo duelo entre dos de las mejores canteras del país. Se mide al conjunto de Fredi Álvarez al Athletic B en un encuentro entre dos aspirantes a meterse en el play-off de ascenso.

Los dos equipos llegan al partido después de perder la pasada jornada sus respectivos compromisos, ambos en un duelo de máxima rivalidad, los celestes en Balaídos frente a un Pontevedra en línea ascendente (1-2) y los rojiblancos, de forma más clara, contra el Arenas de Getxo (3-1).

Este último equipo cortó abruptamente una racha de cuatro victorias consecutivas frente a rivales tan complicados como el Unionistas, el Tenerife, el Arenteiro y el Guadalajara que había llevado a los leones hasta la orilla de los puestos de play-off. Los de Jokin Aranbarri marchan actualmente en octava posición, a 5 puntos de los celestes y 2 de los puestos que darían acceso a disputar las eliminatorias de ascenso.

Los de Fredi Álvarez quieren recuperar la segunda plaza, de la que quedaron descabalgados la pasada jornada por el Racing de Ferrol, por mejor diferencial de goles, y provisionalmente ayer con la victoria del Real Madrid Castilla frente al Guadalajara. Un empate bastaría a los celestes para dar caza a los de Álvaro Arbeloa y superarles por mejor diferencial de goles, mientras que un triunfo les situaría con dos puntos de ventaja, a la espera del resultado del conjunto departamental, que esta tarde se mide a Unionistas.

Fredi Álvarez cuenta con las bajas por lesión de Quique Ribes y Vicente, pero podrá contar ya a peno rendimiento con Joel López, que ya dispuso de algunos minutos contra el Pontevedra.